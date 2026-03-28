7 diseños de uñas elegantes para primavera

La manicura va cambiando constantemente por lo que las tendencias nos sorprenden de acuerdo con la temporada. En la primavera se destacan los diseños coloridos, pero que no dejan de ser elegantes.

Esta temporada nos trae novedades relacionadas con la creatividad que llevará a tus uñas a otro nivel. Es por esto que te traemos las mejores opciones para que repliques en tu casa.

¿Cuáles son los mejores diseños de uñas?

Uñas con efecto gloss

Para esta primavera puedes reinterpretar el esmalte de uñas rosa, que se inspira en el brillo o gloss. Lo que tienes que hacer es añadir microglitter y un acabado shimmer, es importante jugar con el brillo para dar un toque coqueto.

Uñas café con efecto capuccino

Luego nos encontramos con una manicura elegante que se inspira en el cappuccino. Ten en cuenta que el tono marrón claro del esmalte de uñas no está pensado para mimetizarse con tu tez, sino para destacar.

Uñas con esmalte metalizado en color plata

Este era un diseño que no se esperaba para la primavera, pero que se ha impuesto con fuerza. El metálico, brillante y completamente impredecible, es perfecto para resaltar el primer y suave bronceado de la temporada.

Uñas de helado de vainilla

Aquí tenemos una fusión de la gastronomía y la manicure. Tenemos unas uñas Vainilla Ice Cream white, un tono vainilla con reflejos brillantes, inspirado en la dulzura del helado de vainilla.

Uñas color rojo burdeos

Los colores oscuros siguen siendo utilizados y el rojo burdeos es el preferido. Es un tono que se encuentra en el medio del violeta y el rojo sangre. Queda perfecto si lo combinas con la silueta almendrada.

Uñas color algodón de azúcar en azul

No podrás resistirte al azul algodón de azúcar. Puedes lucirlo al máximo en cualquier momento. Tienes que hacer una aplicación ligera y semitransparente.

Uñas micro francesas

Por último, tenemos la manicura francesa que es un clásico atemporal. Para la primavera se opta por una línea tan fina que necesita color para hacerse notar. Es una gran opción ya que es elegante.