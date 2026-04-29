La clásica tina no va más: cómo reemplazarla por esta opción que optimiza el espacio y mejora la circulación

Reemplazar la clásica tina por una ducha con mampara transparente permite optimizar el espacio, mejorar la circulación y lograr un baño más moderno y práctico. Esta solución, cada vez más elegida en reformas, elimina barreras visuales y facilita el uso diario, especialmente en ambientes pequeños.

Los Rojos MOLESTOS por regresar a la Barraca: “Era muy fácil”

En los últimos años, el diseño de interiores ha evolucionado hacia espacios más abiertos, funcionales y minimalistas. Según portales especializados como Architectural Digest y especialistas en baño como Roca y Duravit, las duchas con mamparas no solo mejoran la estética, sino que también aumentan la accesibilidad y el confort.

¿Por qué reemplazar la tina por una ducha con mampara transparente?

Esta tendencia no es solo estética, también responde a necesidades prácticas:



Mayor sensación de amplitud: al eliminar la estructura voluminosa de la bañera, el baño se percibe más grande y despejado.

al eliminar la estructura voluminosa de la bañera, el baño se percibe más grande y despejado. Mejor circulación: permite moverse con mayor comodidad, algo clave en baños pequeños o compartidos.

permite moverse con mayor comodidad, algo clave en baños pequeños o compartidos. Accesibilidad mejorada: las duchas a nivel del suelo reducen riesgos de caídas, siendo ideales para personas mayores o con movilidad reducida.

las duchas a nivel del suelo reducen riesgos de caídas, siendo ideales para personas mayores o con movilidad reducida. Diseño moderno y limpio: la mampara transparente aporta ligereza visual y se adapta a estilos contemporáneos.

la mampara transparente aporta ligereza visual y se adapta a estilos contemporáneos. Ahorro de agua: según la Agencia de Protección Ambiental de EE. UU. (EPA), una ducha eficiente puede consumir menos agua que llenar una bañera.

¿Qué tener en cuenta al instalar una ducha moderna en lugar de la tina?

Antes de hacer el cambio, es importante considerar algunos aspectos clave:



Tipo de mampara: optar por vidrio templado de seguridad, recomendado por fabricantes como Saint-Gobain , que es resistente y seguro.

optar por vidrio templado de seguridad, recomendado por fabricantes como , que es resistente y seguro. Plato de ducha o nivelación: elegir opciones antideslizantes o duchas a ras de suelo para mayor comodidad.

elegir opciones antideslizantes o duchas a ras de suelo para mayor comodidad. Desagüe eficiente: fundamental para evitar acumulación de agua y garantizar un buen drenaje.

fundamental para evitar acumulación de agua y garantizar un buen drenaje. Iluminación: una buena luz natural o artificial potenciará el efecto de amplitud.

una buena luz natural o artificial potenciará el efecto de amplitud. Materiales resistentes a la humedad: revestimientos como porcelanato o microcemento son recomendados por expertos en interiorismo como Dezeen.

Sustituir la tina por una ducha con mampara transparente no solo actualiza el baño, sino que lo convierte en un espacio más funcional, seguro y visualmente amplio. Esto, en definitiva, se alinea con las tendencias actuales del diseño contemporáneo.