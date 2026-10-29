6 diseños de uñas francesas elegantes que puedes usar en otoño 2026
Los clásicos no pasan de moda y para muestra, los diseños de uñas estilo francés que se ven sofisticadas y quedan combinan con todos los looks otoñales.
Aunque hay muchos trends de "nail art" que se apoderaron del 2026, lo cierto es que existen estilos que siguen siendo favoritos por su elegancia y lo bonitas que hacen lucir a las manos. Y un ejemplo muy claro son todas las versiones del manicure francés, diseños de uñas sofisticados y muy versátiles que quedan perfectos para el otoño gracias a sus hermosos colores.
Manicure francés en tendencia: los diseños de uñas más favorecedores para el otoño
- Diseños de uñas con punta francesa doble. Si bien la forma original del manicure francés es con solo un color en la punta, para renovarlo y que luzca espectacular para la temporada otoñal, prueba una versión con dos tonos fusionados. Prueba combinaciones con verde oliva, café o anaranjado.
- Manicure francés metalizado con colores otoñales. Otra de las mejores ideas para diseños de uñas que combinan con el otoño 2026, son las puntas francesas que tienen tonos cálidos y efecto metalizado. Puedes elegir un solo color o apostar por diferentes esmaltes en cada dedo.
- Punta francesa con dorado. Para darle un toque de brillo a las manos sin sacrificar la elegancia, están los modelos de manicure francés que llevan un color intenso en la punta y una línea dorada justo en el medio. Esto hará que tus dedos se vean estilizados al instante y combina muy bien con los anillos.
- Manicure francés con efecto carey en tendencia para otoño 2026. Si disfrutas experimentar con tu estilo y probar las últimas tendencias, entonces los diseños de uñas con punta francesa en efecto carey se convertirán en tus favoritos para el otoño. Todo gracias a que se trata de un degradado muy favorecedor con marrón, anaranjado y ámbar que luce espectacular.
- Diseños de uñas francesas en color café y glaseado. Entre todas las ventajas que tiene el manicure francés, está el aire sofisticado que brinda a cualquier atuendo y para usar en toda ocasión. Así que si estás buscando inspiración para embellecer tus manos y lucir elegante en otoño 2026, una idea que no falla son las puntas "latte" y con baño de brillo, como si fuera el efecto glaseado que le favorece a todas.
- Manicure francés con punta coffin. Por su estructura tan minimalista y fácil de recrear, los diseños de uñas francesas se pueden hacer con diferentes largos o formas. Se ven preciosas en almendradas para estilizar las manos o con una punta coffin, que es cuadrada con los bordes redondeados para darle sutileza a los dedos.