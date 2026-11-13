Los colores pastel en las uñas no son exclusivos de la primavera o el verano. Durante el invierno también pueden convertirse en protagonistas de una manicura elegante, delicada y con mucha personalidad. Tonos como el azul hielo, el rosa ballet, el verde menta y el lila lavanda aportan luminosidad a las manos y crean un contraste atractivo con los atuendos más oscuros de la temporada. Además, estas tonalidades permiten experimentar con diferentes acabados, desde efectos perlados y glaseados hasta relieves inspirados en tejidos de lana.

De acuerdo con las tendencias de manicura recopiladas por Manucurist y otras propuestas de belleza, existen diseños que se adaptan a cualquier largo y forma de uña. Estas son ocho ideas para renovar tu manicura durante los meses más fríos.

Los mejores de uñas pastel que combinan con la temporada de invierno

Los esmaltes pastel pueden transformar una manicura sencilla en un detalle sofisticado sin necesidad de recurrir a colores demasiado intensos. La clave está en elegir acabados que aporten dimensión y pequeños elementos decorativos que acompañen el tono principal, sin saturar el diseño. Estos son algunos ejemplos que funcionan.

Azul hielo con efecto glaseado. El azul hielo es una de las alternativas más delicadas para quienes buscan una manicura inspirada en los paisajes invernales. Su tonalidad celeste muy clara, acompañada de un acabado perlado o cromado, recuerda el brillo de la escarcha y aporta luminosidad a las manos. En uñas cortas luce limpio y pulido, mientras que en uñas largas, especialmente con forma almendrada, consigue una apariencia estilizada y sofisticada.

Manicura de temporada 8 ideas para pintarte las uñas en colores pastel esta temporada: se pueden usar en cortas o largas (Pinterest)

Verde salvia con doble punta francesa. La manicura francesa también puede reinventarse con colores pastel. Para conseguir este diseño, utiliza una base lechosa o transparente y dibuja dos líneas delgadas en verde salvia sobre el borde de cada uña. El resultado tiene un aire elegante y discreto, ideal para quienes prefieren los detalles minimalistas. Las líneas ayudan a definir visualmente la punta y quedan especialmente bonitas tanto en uñas cortas como en largas.

La manicura francesa también puede reinventarse con colores pastel. Para conseguir este diseño, utiliza una base lechosa o transparente y dibuja dos líneas delgadas en verde salvia sobre el borde de cada uña. Las líneas ayudan a definir visualmente la punta y quedan especialmente bonitas tanto en uñas cortas como en largas. Lila lavanda con brillo nacarado. El lila lavanda es perfecto para darle un toque de color a los conjuntos de invierno sin perder delicadeza. Su acabado puede llevarse completamente uniforme o complementarse con polvo efecto perla para conseguir un brillo suave que cambia ligeramente con la luz. Es una propuesta versátil que funciona en uñas cortas de forma cuadrada y en uñas largas ovaladas, además de combinar fácilmente con prendas grises, negras y blancas.

Manicura 8 ideas para pintarte las uñas en colores pastel esta temporada: se pueden usar en cortas o largas (Pinterest)

Rosa ballet con pequeños copos de nieve. El rosa bebé y el rosa empolvado adquieren un aire invernal cuando se acompañan de pequeños detalles blancos. Una opción es colocar diminutos puntos que simulen copos de nieve o dibujar una figura discreta en el dedo anular. La idea es mantener el resto de las uñas con un acabado uniforme para que la decoración destaque sin recargar la manicura. Es una alternativa romántica que luce especialmente bien en uñas cortas.

El rosa bebé y el rosa empolvado adquieren un aire invernal cuando se acompañan de pequeños detalles blancos. Una opción es colocar diminutos puntos que simulen copos de nieve o dibujar una figura discreta en el dedo anular. La idea es mantener el resto de las uñas con un acabado uniforme Es una alternativa romántica que luce especialmente bien en uñas cortas. Amarillo mantequilla con detalles dorados. Aunque los tonos fríos suelen dominar las propuestas de invierno, el amarillo mantequilla es una manera de incorporar calidez a las manos. Su acabado cremoso puede combinarse con pequeñas aplicaciones de lámina dorada, puntos metálicos o líneas muy finas sobre algunas uñas. Esta mezcla aporta luminosidad sin resultar demasiado llamativa y permite conseguir una manicura original tanto en uñas cuadradas como ovaladas.

Uñas 8 ideas para pintarte las uñas en colores pastel esta temporada: se pueden usar en cortas o largas (Pinterest)

Degradado milky pastel. Si prefieres una manicura con transiciones suaves, el efecto ombré es una excelente opción. Consiste en difuminar un color pastel, como celeste, rosa o lavanda, sobre una base blanco lechoso para crear un degradado delicado. El resultado tiene una apariencia translúcida y pulida que aporta profundidad sin utilizar decoraciones adicionales. Además, la transición vertical ayuda a crear una ilusión visual de mayor longitud en las uñas cortas.

Si prefieres una manicura con transiciones suaves, el efecto ombré es una excelente opción. Consiste en difuminar un color pastel, como celeste, rosa o lavanda, sobre una base blanco lechoso para crear un degradado delicado. sin utilizar decoraciones adicionales. Además, la transición vertical ayuda a crear una ilusión visual de mayor longitud en las uñas cortas. Verde menta escarchado con destellos plateados. El verde menta también encuentra su lugar en las manicuras de invierno cuando se combina con pequeños destellos plateados. Puedes llevar el esmalte liso y añadir un toque de glitter fino cerca de la cutícula o crear un degradado de brillo hacia las puntas. Su apariencia fresca recuerda los paisajes cubiertos de hielo y permite conseguir un diseño delicado que no necesita demasiados adornos.

Diseño de uñas 8 ideas para pintarte las uñas en colores pastel esta temporada: se pueden usar en cortas o largas (Pinterest)