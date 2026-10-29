Uñas color calabaza brillante: 5 diseños que puedes usar en otoño 2026
Hay muchas formas de llevar uñas naranja calabaza sin que todas se vean iguales
Las uñas color calabaza brillante son una opción ideal para darle un toque cálido y moderno a tu manicura durante el otoño 2026. Su tonalidad naranja intensa combina con la esencia de la temporada y permite crear diseños que van desde los más elegantes hasta los más divertidos, perfectos para quienes buscan salir de los clásicos tonos nude, café y borgoña. Además, este color queda bien tanto en uñas cortas como largas y se puede combinar con glitter, detalles dorados y dibujos inspirados en Halloween. Si quieres renovar tu manicura con un estilo original, estos cinco diseños te servirán de inspiración.
Los mejores diseños de uñas naranjas que le darán vida a tu manicura este otoño
El naranja calabaza no tiene que llevarse de una sola manera. Dependiendo del acabado y los detalles que elijas, puedes conseguir una manicura sofisticada, minimalista o con un toque divertido. Estas son cinco ideas para lucirlo durante la temporada.
- Uñas monocromáticas con brillo total. Si buscas una manicura llamativa sin necesidad de dibujos, apuesta por pintar todas tus uñas de naranja calabaza con un acabado brillante. Puedes elegir un esmalte con partículas finas de glitter o aplicar una capa de brillo para intensificar el color.
- Manicura francesa micro french en tono calabaza. La manicura francesa se reinventa con una línea delgada de naranja brillante en las puntas, mientras el resto de la uña conserva una base nude o lechosa. El resultado es delicado, moderno y fácil de combinar con diferentes estilos.
- Calabazas con detalles dorados y bronce. El naranja calabaza adquiere un aspecto más sofisticado cuando se combina con tonos dorados o bronce. Puedes pintar algunas uñas de naranja y reservar otras para los acabados metalizados, además de incorporar pequeñas calabazas o dibujos de hojas secas.
- Uñas 3D con gajos y hoja de oro. Para una manicura fuera de lo común, los diseños tridimensionales permiten recrear los gajos de una calabaza mediante geles de relieve. El naranja brillante funciona como base, mientras que pequeños toques amarillos aportan luz y ayudan a destacar la textura.
- Calabazas con rostros divertidos estilo spooky-chic. Si quieres adelantarte a Halloween, esta manicura combina el naranja calabaza brillante con pequeños rostros dibujados en negro. Puedes dejar la mayoría de las uñas en un solo tono y elegir dos o tres dedos para agregar ojos, sonrisas y expresiones divertidas.