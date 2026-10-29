Uñas color calabaza brillante: 5 diseños que puedes usar en otoño 2026

Las uñas color calabaza brillante son una opción ideal para darle un toque cálido y moderno a tu manicura durante el otoño 2026. Su tonalidad naranja intensa combina con la esencia de la temporada y permite crear diseños que van desde los más elegantes hasta los más divertidos, perfectos para quienes buscan salir de los clásicos tonos nude, café y borgoña. Además, este color queda bien tanto en uñas cortas como largas y se puede combinar con glitter, detalles dorados y dibujos inspirados en Halloween. Si quieres renovar tu manicura con un estilo original, estos cinco diseños te servirán de inspiración.

Los mejores diseños de uñas naranjas que le darán vida a tu manicura este otoño

El naranja calabaza no tiene que llevarse de una sola manera. Dependiendo del acabado y los detalles que elijas, puedes conseguir una manicura sofisticada, minimalista o con un toque divertido. Estas son cinco ideas para lucirlo durante la temporada.

