Uñas color vino elegantes: 5 diseños que puedes usar en otoño 2026

Las uñas color vino son una de las apuestas más elegantes para renovar tu manicura durante el otoño 2026. También conocido como borgoña o burgundy, este tono combina la intensidad del rojo con matices oscuros que aportan sofisticación sin necesidad de recurrir a diseños demasiado elaborados. Su versatilidad permite llevarlo en uñas cortas, manicuras minimalistas o acabados con detalles brillantes. Si buscas inspiración para tu próxima visita al salón de belleza, estos cinco diseños son ideales para lucir unas manos cuidadas y con estilo durante la temporada.

Diseños de uñas borgoña que harán que tus manos luzcan elegantes esta temporada

El color vino combina fácilmente con prendas en tonos beige, negro, gris, café y crema, por lo que puede convertirse en un básico de tu manicura otoñal. Además, puedes adaptarlo a diferentes largos y formas de uñas, desde opciones discretas para el día a día hasta propuestas con un acabado más llamativo. Estas son cinco ideas para elegir la que mejor vaya con tu estilo.

