8 ideas para reemplazar tu espejo de baño por algo más moderno y aesthetic

Diseñar un baño moderno y aesthetic no siempre requiere mucho presupuesto ; a veces, solo con cambiar el espejo puedes darle un toque diferente y con personalidad. Por eso, hay 8 ideas que puedes usar para transformarlo en cuestión de horas y sin mucho esfuerzo.

El espejo de baño puede hacer una gran diferencia en el diseño de una habitación y, cuando se trata de un espacio tan pequeño y privado, puede jugar a tu favor, de acuerdo con el portal Homely.

Las ideas para reemplazar el espejo del baño

Usa un espejo redondo con luz LED integrada ; aporta un look moderno tipo hotel y mejora la iluminación del rostro.

Así se vería un espejo redondo con luces LED en el baño.|Pinterest

; aporta un look moderno tipo hotel y mejora la iluminación del rostro. Coloca un espejo orgánico (formas irregulares); rompe con lo tradicional y da un toque artístico y muy aesthetic.

Los espejos orgánicos están de moda|Pinterest

(formas irregulares); rompe con lo tradicional y da un toque artístico y muy aesthetic. Instala un espejo tipo arco ; estiliza el espacio y crea una sensación elegante y contemporánea.



; estiliza el espacio y crea una sensación elegante y contemporánea. Opta por un espejo con marco delgado en negro o dorado; es sencillo, económico y eleva el baño al instante.

Opta por un espejo grande para tu baño|Pinterest

en negro o dorado; es sencillo, económico y eleva el baño al instante. Usa varios espejos pequeños en composición tipo collage ; funciona como elemento decorativo y crea un efecto visual único.

usa dos espejos en el baño moderno|Pinterest

; funciona como elemento decorativo y crea un efecto visual único. Coloca un espejo flotante con tira LED por detrás ; genera un efecto de luz indirecta muy moderno y acogedor.



; genera un efecto de luz indirecta muy moderno y acogedor. Elige un espejo con repisa integrada ; combina funcionalidad y diseño para un baño práctico y aesthetic.

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; combina funcionalidad y diseño para un baño práctico y aesthetic. Instala un espejo vertical alargado; estiliza paredes pequeñas y aporta una vibra minimalista y sofisticada.

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Dónde debes poner el espejo para que el baño luzca más grande

Los espejos en el baño tienen una funcionalidad más allá de solo reflejar una imagen, y la posición y la altura juegan un papel muy importante, según The Bath Point. Si quieres que luzca más grande de lo que es, lo ideal es colocarlo casi frente a una ventana o la puerta para que refleje la luz hacia otros rincones. También debes considerar lo siguiente: colócalo a la altura del pecho hacia arriba y evita que se salpique al usar el lavabo.