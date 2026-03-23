8 ideas para reemplazar tu espejo de baño por algo más moderno y aesthetic
No necesitas cambiar todo para darle una nueva imagen a tu baño; mira cómo puedes darle un toque diferente cambiando el espejo
Diseñar un baño moderno y aesthetic no siempre requiere mucho presupuesto; a veces, solo con cambiar el espejo puedes darle un toque diferente y con personalidad. Por eso, hay 8 ideas que puedes usar para transformarlo en cuestión de horas y sin mucho esfuerzo.
El espejo de baño puede hacer una gran diferencia en el diseño de una habitación y, cuando se trata de un espacio tan pequeño y privado, puede jugar a tu favor, de acuerdo con el portal Homely.
Las ideas para reemplazar el espejo del baño
- Usa un espejo redondo con luz LED integrada; aporta un look moderno tipo hotel y mejora la iluminación del rostro.
- Coloca un espejo orgánico (formas irregulares); rompe con lo tradicional y da un toque artístico y muy aesthetic.
- Instala un espejo tipo arco; estiliza el espacio y crea una sensación elegante y contemporánea.
- Opta por un espejo con marco delgado en negro o dorado; es sencillo, económico y eleva el baño al instante.
- Usa varios espejos pequeños en composición tipo collage; funciona como elemento decorativo y crea un efecto visual único.
- Coloca un espejo flotante con tira LED por detrás; genera un efecto de luz indirecta muy moderno y acogedor.
- Elige un espejo con repisa integrada; combina funcionalidad y diseño para un baño práctico y aesthetic.
- Instala un espejo vertical alargado; estiliza paredes pequeñas y aporta una vibra minimalista y sofisticada.
Dónde debes poner el espejo para que el baño luzca más grande
Los espejos en el baño tienen una funcionalidad más allá de solo reflejar una imagen, y la posición y la altura juegan un papel muy importante, según The Bath Point. Si quieres que luzca más grande de lo que es, lo ideal es colocarlo casi frente a una ventana o la puerta para que refleje la luz hacia otros rincones. También debes considerar lo siguiente: colócalo a la altura del pecho hacia arriba y evita que se salpique al usar el lavabo.