8 imágenes de peinados de adelita para niña: son los más típicos para este 20 de Noviembre

El 20 de Noviembre es una de las fechas más representativas de México, y si tu pequeña participará en el festival escolar por el aniversario de la Revolución Mexicana, seguramente ya estás buscando el look perfecto para convertirla en una auténtica Adelita. Además del vestido tradicional, el peinado es uno de los detalles que no pueden faltar para completar su caracterización. Las trenzas, los listones de colores y los moños grandes son algunos de los elementos más representativos de estos estilos. Lo mejor es que existen diferentes maneras de combinarlos para conseguir un peinado bonito, tradicional y cómodo para que las niñas puedan disfrutar de su festival sin preocupaciones.

Estos peinados revolucionarios que harán lucir a tu pequeña como una auténtica Adelita

Desde las clásicas trenzas con listones hasta los recogidos adornados con flores, hay opciones para todos los largos de cabello y gustos. Si buscas inspiración para este 20 de Noviembre, estas ocho propuestas pueden ayudarte a encontrar el peinado ideal.

Dos trenzas clásicas con listón

Es uno de los peinados más tradicionales y fáciles de recrear. Consiste en dividir el cabello en dos secciones y hacer una trenza de cada lado, incorporando listones rojos, verdes o blancos entre los mechones. Para darle el toque final, puedes hacer un moño en cada punta.

Trenzas de corona o diadema.

Si buscas un estilo un poquito más elaborado, esta alternativa es perfecta. Se realizan dos trenzas largas que después se acomodan alrededor de la cabeza, como si fueran una corona. Puedes sujetarlas con pasadores y agregar pequeñas flores o moños para conseguir una apariencia muy mexicana.

Trenzas con listones entrelazados en la cabeza

Este peinado destaca por la manera en que los listones se integran al cabello. Las trenzas se acomodan formando una especie de tocado alrededor de la cabeza y se decoran con un moño grande de tela o satín. Es una opción ideal para quienes quieren un estilo tradicional que llame la atención.

Trenzas sueltas con moño mariposa grande

Los moños grandes son otro accesorio que no puede faltar en el look de una Adelita. Para recrear este estilo, basta con hacer dos trenzas que caigan por la espalda y colocar un moño tipo mariposa en la parte superior de la cabeza. Puedes elegirlo en rojo, verde o con los colores de la bandera.

Dos coletas con trenzas y moños tricolores

Una alternativa sencilla y muy tierna consiste en dividir el cabello en dos coletas altas y convertir cada una en una trenza. El detalle especial está en colocar moños tricolores cerca de las ligas para darle ese aire revolucionario. Es una buena opción para las niñas que tienen el cabello mediano o largo.

Trenza lateral con flores mexicanas

Si prefieres un peinado diferente a las dos trenzas tradicionales, puedes optar por una trenza lateral que comience desde un costado de la cabeza y caiga sobre el hombro. Para decorarla, agrega pequeñas flores rojas y blancas o algunos listones que combinen con su vestido.

Chongo bajo con trenzas y listones

Para las pequeñas que prefieren llevar el cabello recogido, este peinado puede ser una excelente elección. Se hacen dos trenzas delgadas a los costados y se llevan hacia la parte posterior para unirlas en un chongo bajo. Puedes decorarlo con un moño grande o un par de listones tricolores.

Trenzas cruzadas con moños de colores

Esta última propuesta es ideal para quienes quieren darle un toque especial al peinado de su pequeña. Consiste en hacer dos trenzas desde los laterales y cruzarlas en la parte posterior de la cabeza, sujetándolas con pasadores. Para completar el estilo, agrega pequeños moños rojos, blancos y verdes.