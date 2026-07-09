Mantener a los niños entretenidos y con la mente ocupada durante las vacaciones de verano puede parecer una tarea difícil, especialmente si están en casa… Para fortuna de todos los padres, los personajes favoritos de los pequeños pueden convertirse en grandes aliados. Si tu hija o hijo es un gran fan de Bluey y su pequeña hermana, Bingo, aquí te compartimos 8 plantillas de actividades listas para imprimir que seguro te sacarán del apuro. Hay desde laberintos y sopas de letras hasta memoramas y dibujos para colorear, así que elige los que más te gusten y prepárate para pasar unas vacaciones llenas de diversión y aprendizaje.

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8 plantillas de actividades para imprimir de Bluey: laberintos, dibujos para colorear y más

Bluey, Bingo y compañía vienen a salvar tu verano con estas actividades imprescindibles, que no sólo son divertidas sino que también estimulan el aprendizaje en los más pequeños.

Laberintos

Esta actividad es excelente para el desarrollo cognitivo de los niños, pues ayuda a entrenar la lógica, la planificación antes de tomar decisiones y el análisis crítico. Y qué mejor manera de hacerlo que acompañados de sus personajes favoritos. Aquí te compartimos dos plantillas que encantarán a cualquier fan de Bluey:

Laberinto 1:

Laberinto 2:

Dibujos para colorear

Colorear parece una actividad simple, pero, en realidad, se trata de las herramientas más importantes para el desarrollo de los menores, pues esta contribuye a la motricidad de los músculos pequeños en manos, dedos y muñecas, además de estimular la creatividad y promover la concentración. Aquí, dos plantillas de Bluey para imprimir y colorear:

Dibujo 1:

Dibujo 2:

Sopa de letras

Las sopas de letras son perfectas para fortalecer el lenguaje y la agilidad mental. Con ellas, los pequeños no sólo mejoran su concentración y paciencia, sino que también expanden su vocabulario y refuerzan su ortografía, por lo que también son una gran herramienta si están aprendiendo un nuevo idioma, como el inglés. Aquí dos plantillas temáticas, inspiradas en el universo de Bluey:

Sopa de letras 1:

Sopa de letras 2:

Memoramas

¡Uno de los juegos favoritos de los niños! Esta actividad sirve para ejercitar la memoria a corto plazo, además de trabajar en la tolerancia al esperar su turno. Sólo descarga, imprime, recorta y ¡listo! Aquí te compartimos dos plantillas divertidas que pondrán a prueba la mente de los más pequeños.

Memorama 1: