5 manualidades de Saja Boys, los villanos de KPop Demon Hunters; ideas con materiales fáciles de conseguir

A veces los personajes antagónicos se vuelven especialmente memorables en las series o películas, y los Saja Boys son un ejemplo claro. Si conoces a una fan de esta banda de kpop que en realidad está conformada por demonios, a continuación te compartimos algunas increíbles manualidades de KPop Demon Hunters.

Las siguientes ideas inspiradas en Las Guerreras KPop tienen diferentes grados de dificultad, pero lo que tienen en común es que se conforman de materiales fáciles de conseguir.

Manualidades de KPop Demon Hunters: 5 ideas para hacer figuras de Saja Boys

1. Muñecos de papel

En la plataforma Pinterest hay plantillas para crear muñecos de papel inspirados en cada uno de los integrantes de Saja Boys: Jinu, Abby, Mystery, Romance y Baby. Son gratis para descargar e imprimir; lo que tú debes hacer es recortar con mucho cuidado y armar para tener figuras coleccionables.

2. Muñecos colgantes

A partir de figuras de papel pequeñas puedes crear una pieza de decoración muy original, bonita y con movimiento. Este breve tutorial te enseña a hacer muñequitos colgantes de los Saja Boys; necesitas papel, tijeras y sujetadores o broches mariposa. Las ilustraciones de cada personaje pueden ser dibujos sencillos hechos por ti o imágenes que encuentras en línea.

3. Lightstick, una de las manualidades de KPop Demon Hunters más creativas

Una de las maneras más sencillas de tener un lightstick de Saja Boys sin gastar tanto consiste en llevar a cabo esta manualidad. Solo necesitas recortar con mucho cuidado piezas de cartulina o cartoncillo, y usar marcadores para decorar; en el tutorial se empleó una serie miniatura de luces.

4. Tarjeta de felicitación de los Saja Boys

Entre las manualidades de KPop Demon Hunters más populares se encuentran las tarjetas de felicitación. Aquí tenemos un perfecto ejemplo, con imágenes de los integrantes de Saja Boys que se despliegan como si fueran fotos instantáneas.

5. Amigurumis de Saja Boys

No podían faltarnos los muñecos de crochet hechos a semejanza de los antagonistas de Las Guerreras KPop. Para este tipo de manualidad se requiere habilidad y un poquito de experiencia haciendo amigurumis, pero puede convertirse en un excelente regalo de cumpleaños hecho por ti misma.