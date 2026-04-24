Tener un hogar elegante y cara va más allá de invertir miles de pesos en una gran remodelación o recubrimientos de pared que son tendencia en este 2026, puesto que con unos simples tapizados puedes hacer la diferencia, como lo son estos 9 ejemplos que harán ver tu casa más lujosa con un pequeño cambio. Esta es la mejor fecha para impermeabilizar tu azotea: se seca bien y no se filtra agua de lluvia.

De acuerdo con un artículo del portal Elle Decoration, los pequeños objetos o toques son los que elevarán el estilo y elegancia de tu casa; tal es el caso de los tapizados. Otro punto a tomar son los adornos y acabados de muros, los cuales deben combinar con los muebles que deseas integrar en los diferentes espacios de tu hogar. Ni a la semana ni al mes: este es el tiempo recomendable para lavar tus sábanas.

Las 9 tapizadas para que tu casa luzca lujosa

1. Fibras naturales. Este tipo de tapizado realzará la calidad de interior de tu hogar. Un punto que debes tomar en cuenta es su precio, ya que es más caro que lo sintético.

9 tapizados aesthetic que harán ver tu casa más lujosa y solo tienes que hacer un pequeño cambio|Pinterest

2. Estilo natural: Puede ser el tapizado con estampados florales, que durante esta temporada lucirán ad hoc. No obstante, es ideal para todas las estaciones del año.

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3. Pasamanería: Un estilo de tapizado que se ha vuelto tendencia en los últimos años, ya que le da un toque de lujo a tu casa.

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4. Terciopelo: Este tipo de tapizado es considerado el rey del lujo. Es ideal para interiores, ya que refleja la luz natural.

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5. Capitonado: El tapizado es muy utilizado en hoteles de 5 estrellas y está inspirado en muebles clásicos del viejo continente.

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6. Cuero o piel sintética: Este tipo de tapizado es duradero debido a su material. Es uno de los incondicionales para hacer tu casa más cara.

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7. Lino: Es uno de los tapizados que más se utilizan en las casas modernas. Además, es un estilo limpio y sofisticado.

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8. Bouclé: Su textura es única, por lo que es tendencia en las redes sociales y es usado en interiores para que la casa se vea lujosa.

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9. Gamuza: Este tapizado es muy utilizado en interiores de lujo, pero con toques minimalistas.