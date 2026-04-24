Muere reina de belleza; cayó 13 pisos, tenía 29 años

Una naciente modelo terminó su vida de manera trágica, esto por un novio celoso con el que apenas compartió 3 meses de relación. Esta es la trágica historia de Ana Luiz Mateus, quien era maquillista y psicóloga e iniciaba su historia dentro del mundo del modelaje. Ya con presencia en redes sociales, falleció al ser lanzada desde un balcón en el piso 13.

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¿Quién es la modelo, Ana Luiza Mateus?

¿Qué pasó con la modelo, Ana Luiza Mateus?

Con tan solo 29 años, Ana daba pasos certeros en su vida de modelaje. Oriunda de Bahía, se había mudado a Río de Janeiro para trabajar con una agencia y desde ahí forjó su imagen. Ya trabajaba en campañas de productos de belleza y ejercicio, pero lamentablemente fue lanzada desde el balcón de un recinto por quien fuera su pareja final.

Se indica que la modelo se encontraba en un hotel con Endreo Lincoln Ferreira y que incluso trabajadores del hotel le advirtieron que se saliera de la habitación en la que se encontraba en un momento que el sujeto salió. Sin embargo, cerca de las 5:30 de la mañana, Ana fue lanzada por el hombre por asuntos de celos.

Según los reportes locales, el asesino quiso alterar la escena moviendo el cuerpo, sin embargo la policía lo descubrió en el acto y lo arrestó de inmediato. Ana Luiza tenía el plan de salir esa mañana con rumbo al aeropuerto y descansar en su lugar de origen. Lamentablemente ocurrió el homicidio, en días donde comenzaba con trabajos importantes en su corta carrera como modelo.

¿Quién es la modelo, Ana Luiza Mateus?

La brasileña ya contaba con más de 43 mil seguidores en Instagram, en Río construía su sólida carrera con la agencia en la que trabajaba y se presume en sus redes como ganadora de Miss Bahía de este mismo año. Lamentablemente su relación con aquel hombre fue su perdición, pues incluso ya tenía planes de participar en el Miss Combo 2026. Sus amigos la notaban enfocada y contenta de lo que sucedía a su alrededor. Ahora, estos mismos se lamentan por su terrible muerte… a manos de un hombre que se espera cumpla muchos años tras las rejas.