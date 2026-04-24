2 ideas para reciclar los envases de crema que tienes en casa: trucos fáciles y accesibles
Estas soluciones prácticas y creativas pueden darle una segunda vida a los envases de crema vacíos sin gastar dinero. Guarda estas 2 ideas para reciclarlos y utilizarlos de viaje o en el hogar.
Reciclar los envases de crema es una excelente forma de aprovechar lo que ya tienes en casa, ya que pueden transformarse en objetos útiles como un pastillero semanal o un joyero de viaje. De esta manera, se combina organización, practicidad y sostenibilidad.
Noticias Nayarit del 24 de abril 2026
En lugar de desechar estos recipientes, cada vez más personas optan por reutilizarlos con ideas DIY simples. Su tamaño compacto, resistencia y cierre seguro los convierten en aliados ideales para guardar pequeños objetos del día a día, tanto en casa como fuera de ella.
Los envases de crema suelen estar hechos principalmente de plásticos resistentes y seguros para cosmética. En algunos casos, combinan varios materiales (por ejemplo, cuerpo de plástico y tapa de otro tipo), lo que puede dificultar su reciclaje. Por eso, reutilizarlos como organizadores o contenedores es una alternativa práctica y más sostenible.
¿Cómo hacer un pastillero semanal con envases de crema?
Esta opción es ideal para organizar medicamentos o suplementos de forma práctica. Solo se necesitan dichos envases pequeños de crema (limpios y secos), marcador o etiquetas.
- Lava bien los recipientes para eliminar residuos.
- Asigna cada envase a un día de la semana.
- Etiqueta o escribe las iniciales (L, M, M, J, V, S, D).
- Guarda las pastillas correspondientes en cada uno.
Estas son las ventajas de este proyecto DIY:
- Fácil de transportar
- Evita olvidos
- Reutiliza materiales sin costo
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¿Cómo convertir envases de crema en un joyero de viaje?
Otra idea práctica es usarlos para guardar accesorios pequeños. Allí se pueden guardar anillos, aretes, collares y pulseras finas. Solo hay que seguir estos pasos:
- Limpia el envase correctamente.
- Puedes forrar el interior con tela o fieltro para proteger las piezas.
- Cierra bien para evitar que se enreden o pierdan.
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La ventaja de este nuevo uso para los envases de crema es que ocupa poco espacio en la valija o cartera y protege las joyas. Pero, además, este joyero viajero es discreto y funcional.
Estas ideas demuestran que, con un poco de creatividad, objetos cotidianos pueden convertirse en soluciones útiles. Reciclar envases de crema no solo ayuda a reducir residuos, sino que también permite organizar mejor tu rutina con trucos simples y accesibles.