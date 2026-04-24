2 ideas para reciclar los envases de crema que tienes en casa: trucos fáciles y accesibles

Reciclar los envases de crema es una excelente forma de aprovechar lo que ya tienes en casa, ya que pueden transformarse en objetos útiles como un pastillero semanal o un joyero de viaje. De esta manera, se combina organización, practicidad y sostenibilidad.

Noticias Nayarit del 24 de abril 2026

En lugar de desechar estos recipientes, cada vez más personas optan por reutilizarlos con ideas DIY simples. Su tamaño compacto, resistencia y cierre seguro los convierten en aliados ideales para guardar pequeños objetos del día a día, tanto en casa como fuera de ella.

Los envases de crema suelen estar hechos principalmente de plásticos resistentes y seguros para cosmética. En algunos casos, combinan varios materiales (por ejemplo, cuerpo de plástico y tapa de otro tipo), lo que puede dificultar su reciclaje. Por eso, reutilizarlos como organizadores o contenedores es una alternativa práctica y más sostenible.

¿Cómo hacer un pastillero semanal con envases de crema?

Esta opción es ideal para organizar medicamentos o suplementos de forma práctica. Solo se necesitan dichos envases pequeños de crema (limpios y secos), marcador o etiquetas.



Lava bien los recipientes para eliminar residuos. Asigna cada envase a un día de la semana. Etiqueta o escribe las iniciales (L, M, M, J, V, S, D). Guarda las pastillas correspondientes en cada uno.

Estas son las ventajas de este proyecto DIY:



Fácil de transportar

Evita olvidos

Reutiliza materiales sin costo

¿Cómo convertir envases de crema en un joyero de viaje?

Otra idea práctica es usarlos para guardar accesorios pequeños. Allí se pueden guardar anillos, aretes, collares y pulseras finas. Solo hay que seguir estos pasos:



Limpia el envase correctamente. Puedes forrar el interior con tela o fieltro para proteger las piezas. Cierra bien para evitar que se enreden o pierdan.

La ventaja de este nuevo uso para los envases de crema es que ocupa poco espacio en la valija o cartera y protege las joyas. Pero, además, este joyero viajero es discreto y funcional.

Estas ideas demuestran que, con un poco de creatividad, objetos cotidianos pueden convertirse en soluciones útiles. Reciclar envases de crema no solo ayuda a reducir residuos, sino que también permite organizar mejor tu rutina con trucos simples y accesibles.