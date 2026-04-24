3 diseños de aretes que te hacen ver más joven sin importar cuál sea tu estilo

Hay aretes que pueden ayudarte a rejuvenecer el rostro sin importar cuál sea tu estilo. Puedes usarlos en cualquier ocasión , ya sea para una fiesta, la oficina o una cita romántica. Estos 3 diseños te encantarán porque son una apuesta segura que no puedes dejar pasar.

El secreto para elegir aretes que rejuvenecen, según expertos de Tous, es tomar una de las siguientes 3 opciones y combinarla con tu estilo, sin forzarlo.

Los diseños de aretes que te hacen ver más joven

Desde opciones minimalistas hasta propuestas más modernas, elegir el estilo correcto puede hacer toda la diferencia en tu look diario. Aquí te mostramos tres tipos de aretes que no solo están en tendencia, sino que también te ayudarán a rejuvenecer tu imagen de forma sutil pero efectiva.

1. Aretes de botón

Los aretes de botón tienen un efecto inmediato de frescura porque son pequeños, delicados y suelen asociarse con etapas juveniles. Este estilo “limpio” ilumina el rostro sin recargarlo, lo que suaviza las facciones y aporta un aire natural. De hecho, expertos en joyería señalan que los aretes de botón aportan un “aire juvenil” por su sencillez y discreción.

Úsalos con looks minimalistas: camisas blancas, maquillaje natural y peinados pulidos (chongo o coleta). Si quieres elevarlos, opta por versiones con brillo (diamantes o piedras) para un look elegante sin perder frescura.

2. Aretes asimétricos

Rompen con lo clásico y aportan dinamismo al rostro. La asimetría crea un efecto visual moderno que transmite espontaneidad y estilo actual, dos factores asociados con una imagen más juvenil. Además, esta tendencia destaca por su originalidad y frescura en la joyería contemporánea

Combínalos con outfits simples (blazer, top básico o vestido liso). Evita collares llamativos para no saturar. Funcionan perfecto con looks Y2K o aesthetic moderno.

3. Aretes con perlas modernos

Aunque las perlas son clásicas, su versión moderna (irregular, grande o combinada con metales) rejuvenece porque mezcla elegancia con tendencia. Este contraste rompe la idea “tradicional” y crea un look fresco y actual

Llévalos con prendas casuales (jeans, blazer oversize, camisetas) para crear contraste. También funcionan con looks monocromáticos para que destaquen sin verse recargados.