5 cortes de pelo corto para rejuvenecer el rostro

Estamos atravesando épocas de altas temperaturas por lo que un corte de pelo corto es una buena elección para estar fresca y cómoda. Es por esto que tenemos los mejores estilos desenfadados para no perder la elegancia.

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Las opciones que aquí te traemos son frescas y ligeras. Además, obtendrás movimiento y no es necesario que le brindes mucho tiempo a mantenerlo arreglado. Toma nota y no te pierdas de nada.

¿Cuáles son los mejores cortes de pelo?

Si estás en busca de un cambio de look para esta temporada, pues estas opciones son realmente acertadas porque podrás lucir muy fresca. Además, no debes invertir horas en el espejo para peinarlo y siempre estarás elegante.

Soft crop

Aquí tenemos un corte de pelo que ayuda a jugar con el movimiento sin perder la estructura. Es ideal para quienes tienen el cabello fino debido a que aportan volumen visual y un aire desenfadado que rejuvenece el rostro.

Bob curly

Luego tenemos este estilo para cabello rizado que vuelve tus rizos más definidos. Busca un óvalo que equilibra el volumen. Una gran opción para quienes buscan rejuvenecer.

Pixie largo con flequillo

Si quieres personalizar y suavizar facciones pues el flequillo largo y ladeado es una gran opción. Un pixie más corto en los laterales y con volumen en la parte superior, este corte resalta los rasgos y aporta un toque sofisticado sin perder frescura.

Graphic bob con flequillo

Aquí tenemos este flequillo como protagonista, pero siempre integrado para que el rostro se vea rejuvenecido. Ideal para quienes buscan un look pulido pero actual.

Mixie

Luego tenemos el mixie que es una mezcla entre el pixie y el mullet. Es un corte atrevido. Ideal para quienes buscan un look moderno con personalidad.