¿Dónde nacieron las posadas navideñas? El sitio exacto está muy cerca de CDMX y también es el mejor lugar para comprar piñatas

Cada 16 de diciembre arrancamos con una de las mejores tradiciones de la temporada de Navidad: las posadas. Llegó el momento de romper piñatas, tomar ponche, prender velitas y cantar a coro la letanía. Pero, ¿sabes exactamente dónde nació esta costumbre? Está en el Estado de México y también es la cuna de las piñatas.

¿Dónde se hizo la primera posada?

|Crédito: Pexels. Ingrid García

El lugar oficialmente reconocido como la cuna de las posadas y de las piñatas es el pueblo de Acolman, en el Estado de México. Específicamente, esta tradición mexicana nació en el Exconvento de San Agustín Acolman, en el centro del pueblo; esta construcción data del siglo XVI y se considera de estilo plateresco.

El exconvento está abierto al público y se puede visitar libremente, para que aprecies su arquitectura y te imagines cómo se hacían las posadas en tiempos coloniales. Tiene un museo de sitio y la entrada cuesta 75 pesos.

Este llamado Pueblo Con Encanto se localiza a solo 40 minutos en auto desde la Ciudad de México. Como referencia, queda aproximadamente a 20 minutos de Teotihuacán.

Historia de las posadas en México

Se sabe que estas celebraciones tradicionales comenzaron alrededor de 1587, en tiempos de la Nueva España. La figura que estaba a cargo del entonces Convento de San Agustín, fray Diego de Soria, recibió un permiso del papa Sixto V para celebrar una serie de eventos llamados “misas de aguinaldos”.

Las posadas se llevarían a cabo del 16 al 24 de diciembre y tenían como propósito presentar escenas de la Navidad . Para volverlas más atractivas se incorporaron diversos elementos, como los villancicos , luces y las piñatas.

Cuál es el significado de las piñatas

Acolman también es el lugar donde nacieron las piñatas típicas de 7 picos que, como sabes, representan los 7 pecados capitales. En el pueblo existen muchos talleres que hacen piñatas de manera artesanal con materiales como papel periódico, papel china, papel metalizado y engrudo. Incluso existe una Feria de la Piñata, que se hace entre principios y mediados de diciembre.

Aunque la piñata de 7 picos es la más tradicional, actualmente se hacen diseños muy diversos o con otros elementos de la cultura mexicana. Por ejemplo, existen diseños que imitan perfectamente el aspecto de la muñeca Lele, artesanía originaria de Querétaro.

