Este es el significado real de las piñatas en las posadas y cuál deberías elegir

Además de la cena de Nochebuena y Año Nuevo, otro de los festejos más esperados en diciembre son las posada s. Y aunque en los últimos años se han ido transformando según los anfitriones, hay un elemento que nunca puede faltar: las piñatas coloridas y rellenas de dulces o fruta, que aunque podrían parecer simple decoración, en realidad resguardan un increíble significado que muy pocos conocen.

La silueta con siete picos simboliza los pecados capitales y de ahí la costumbre de romperlas a palos, pues es una forma de "vencerlos", según información de la Dirección General del Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera. Además, usualmente se vendan los ojos de la persona que va a golpearla porque alude a la creencia de que la fe es ciega y cómo la virtud siempre prevalece.

Las piñatas de siete picos tienen un significado increíble|Canva

Por qué las piñatas siempre van rellenas de golosinas y cómo elegir la mejor

Un aspecto imprescindible al momento de preparar las piñatas para una posada navideña, es el procurar que en su interior contengan dulces, fruta y hasta premios con las nuevas tendencias. Y más allá de entretener a los presentes, es una manera de simbolizar que cuando se enfrentan los pecados, llega la abundancia como recompensa.

En este sentido, para seleccionar la más adecuada, tendría que ser la de 7 picos si quieres algo que le sea fiel a las tradiciones y conserve esta vibra navideña que su papel maché y adornos tienen. Aunque si buscas algo que sea divertido para tus invitados, puedes recurrir a las de diseños inspirados en caricaturas. Si va a haber niños presentes, lo mejor será elegir piñatas hechas de papel y cartón para evitar incidentes con las de barro.

Para que una posada navideña esté completa, tiene que haber piñatas rellenas de dulces y frutas|Canva

A pesar de las transformaciones que esta tradición ha experimentado con el paso del tiempo, casi siempre se les agregan naranjas, mandarinas, tejocotes, cañas y cacahuates, que son de los productos usados para preparar ponche y otras recetas para las fiestas decembrinas .

El canto principal era el de "no quiero oro ni quiero plata / yo lo que quiero es romper la piñata", explica la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural. Sin embargo, esta práctica no es obligatoria, así que hay quienes prefieren la melodía de "dale, dale, no pierdas el tino / porque si lo pierdes, pierdes el camino".

¿Cuándo empiezan las posadas navideñas?

La tradición de hacer posadas en Navidad tiene orígenes europeos y connotaciones religiosas, pero la realidad es que se puede participar sin ser creyente. En cuanto a las fechas, datos de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas indican que los días predilectos para estos festejos donde se rompen piñatas, se cantan villancicos y se sirve comida deliciosa, son del 16 de diciembre al 24 de diciembre de cada año.

En las posadas navideñas siempre se cantan villancicos y se rompen piñatas|Canva

Ahora que ya conoces cuál es el significado de las piñatas con siete picos, con mucho color y repletas de dulces que se rompen mientras todos alrededor cantan, tendrás mayor claridad sobre todo lo que representa esta costumbre que se ha adaptado tan bien al folclore mexicano .