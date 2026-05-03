Así debes acomodar los ventiladores para refrescar eficazmente las habitaciones

Con el calor de la primavera, muchas personas aprovechan la oportunidad de colocar sus ventiladores en diversos puntos del hogar, con la principal finalidad de lograr refrescar eficazmente las habitaciones. Aunque va a lograr su punto, es una realidad que debemos acomodar dichos objetos estratégicamente para mejores resultados.

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Para que lo puedas lograr en tus dormitorios, te detallaremos cuáles son los puntos en los que debes ubicarlo para obtener un mejor resultado; la respuesta te va a sorprender notablemente.

¿Cómo colocar los ventiladores?

Aunque en cualquier lugar del hogar tendrá un buen resultado, es cierto que habrá ciertos puntos en los que va a lograr refrescar eficazmente las habitaciones. Para que lo puedas lograr, te diremos dónde acomodar los ventiladores durante los días de calor:

Para las tardes calurosas, coloca un ventilador en la ventana, lanzando todo el aire a la calle; esto te ayudará a sacar el aire caliente que haya en casa.

Por las mañanas frescas, vamos a hacer la recomendación anterior, pero haciendo que el aire entre a la casa, ya que ingresaremos el viento frío, refrescando naturalmente.

Para aprovechar el aire frío, coloca el ventilador en dirección diagonal hacia la cama; evitaremos que el viento se dirija a la cara y al mismo tiempo nos refresque completamente.

Usa el efecto túnel de aire, que consiste en colocar en una ventana un ventilador para que el aire caliente salga, mientras que en otra ventana colocamos otro ventilador para que el viento frío entre. Básicamente, es aplicar los primeros consejos que te explicamos.

Hay que acomodar un ventilador elevado del piso, ya que te ayudará a mover el aire caliente de arriba y el viento frío del piso.

¿Cuánto tiempo se puede tener un ventilador encendido?

Es importante conocer la cantidad de horas que deben usarse los ventiladores; además de prevenir un gasto excesivo en la luz, también se evitan problemas respiratorios. Se recomienda no tenerlo encendido por más de 8 horas continuas.

No esperes más y, en el calor de primavera, aprovecha los trucos para acomodar el ventilador en espacios estratégicos para refrescar eficazmente las habitaciones.