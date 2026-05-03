5 mejores manicuras chocolate para la primavera

En el mundo de las uñas, se ha vuelto popular el uso de manicuras que hagan referencia a bebidas reconocidas, donde se emplean tonalidades o decoraciones que tengan relación con el matcha, café o con ciertos cócteles, siendo alternativas para salir del mismo estilo aburrido.

Programa Completo 2 de mayo 2026 | Parte 2 | Venga La Alegría Fin De Semana

En esta ocasión te mostraremos los 5 mejores estilos del chocolate, alternativas creativas y llamativas que debes usar en primavera, para que las puedas solicitar en tu siguiente visita al salón de belleza.

¿Qué diseños de uñas chocolate usar?

Las bebidas de chocolate son muy versátiles, ya que puedes consumirlas frías, calientes, con o sin leche, pauta que nos permite tener una amplia variedad de diseños de uñas. Por eso te vamos a detallar las 5 mejores manicuras que debes usar durante la primavera:

Glass nails: Si quieres algo llamativo pero elegante, sobre un marrón translúcido, añade unas hojas de oro y otra capa de esmalte translúcido.

Mint chocolate milkshake: Para las personas más llamativas, puedes añadir decoraciones 3D de chocolate escurriendo, espirales de menta o algunos cuadriculados en marrón y azul.

Gama de marrones: Otra alternativa más sencilla es que en cada uña agregues un color marrón de diversas intensidades.

Polka dot: En una base de marrón oscuro, coloca un patrón de puntos blancos y culmina con una capa de brillo cromado.

“Cat eye”: Coloca el efecto en un color chocolate oscuro, y en tu dedo anular agrega un relieve con cromo en dorado.

¿A qué color de piel les favorece?

A diferencia de otras tonalidades que favorecen a ciertos tipos de piel, sin embargo, en los tonos chocolate no es así; al tratarse de una variante que es natural y cálida, rápidamente se puede adaptar a diversos subtonos, logrando elevar su aspecto.

Aun así, se recomienda que las pieles claras deben usar tonalidades más intensas, mientras que en pieles bronceadas o morenas deben escoger alternativas de marrón café o chocolate con leche para sobresalir. Con todos esos consejos, escoge las mejores manicuras para que las puedas lucir en primavera.