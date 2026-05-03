Exatlón México: Andrés Fierro responde ante las acusaciones de Liliana Hernández

Andrés Fierro quien es leyenda y campeón de Exatlón México subió una historia a su cuenta oficial de Instagram donde se pronunció sobre las supuestas acusaciones de infidelidad que hizo Liliana Hernández, en esta imagen, Velociraptor asegura que no le desea el mal a nadie, y que a pesar de que una persona haya destruido su vida y su familia, todo se lo dejó en manos de Dios.

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“Para toda la gente que está viniendo a dejarme comentarios y mensajes, no tengo por qué darles una explicación de nada. Yo sé que he hecho y que no; y si una persona vino a destruir literal mi familia y mi vida, no le deseo el mal. La vida siempre se encarga y lo dejó en manos de Dios. Yo sigo siendo quien soy y la gente que sabe quién soy sabe de qué soy capaz y de que no. Dijeron cosas muy fuertes en ese mensaje y Liliana decidió subir de todo a fin de cuenta somos figuras públicas y les encanta y juzgar sin saber. Lo que sí no voy a permitir es que hagan mensajes tan mediocres y menos metan a mi hija en esto”, escribió Andrés Fierro.

|IG: veliciraptor.mx

Por otro lado, en esta misma historia, Andrés Fierro añadió lo siguiente con unas letras en color rojo: “Les agradezco que lean el mensaje y sigan con su vida, no me escriban, no contestaré sus pende… aunque ahora me tache de mierd… asqueroso e infiel, y mil cosas más que han escrito, no tengo nada que ocultar”.

Así fue cómo Lilian Hernández reveló la infidelidad de Andrés Fierro

A través de una historia en su cuenta oficial de Instagram, fue como dio a conocer que, Andrés Fierro le había sido infiel, en otra imagen también se puede leer una conversación de WhatsApp que tuvo con lo que parece ser Veloci, a quien le reclama y le exige que le cuenta todo.

|IG: lilianahdez_mx

En dichas fotos, se puede leer que, no es la primera, ni segunda ni tercera vez que al parecer el campeón de Exatlón México la había engañado, y añadió que, seguramente tanto sus amantes como sus amistades lo sabían. Así mismo, Lily Hernández comentó que no se merecía nada y tampoco su hija, por lo que, ha decidido darle un alto a todo esto.

