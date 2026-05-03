Exatlón México: Andrés Fierro responde ante las acusaciones de Liliana Hernández
Andrés Fierro y Liliana Hernández se coronaron campeones de la sexta temporada de Exatlón México, ambos trasladaron su amor y ahora tienen una hija
Andrés Fierro quien es leyenda y campeón de Exatlón México subió una historia a su cuenta oficial de Instagram donde se pronunció sobre las supuestas acusaciones de infidelidad que hizo Liliana Hernández, en esta imagen, Velociraptor asegura que no le desea el mal a nadie, y que a pesar de que una persona haya destruido su vida y su familia, todo se lo dejó en manos de Dios.
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“Para toda la gente que está viniendo a dejarme comentarios y mensajes, no tengo por qué darles una explicación de nada. Yo sé que he hecho y que no; y si una persona vino a destruir literal mi familia y mi vida, no le deseo el mal. La vida siempre se encarga y lo dejó en manos de Dios. Yo sigo siendo quien soy y la gente que sabe quién soy sabe de qué soy capaz y de que no. Dijeron cosas muy fuertes en ese mensaje y Liliana decidió subir de todo a fin de cuenta somos figuras públicas y les encanta y juzgar sin saber. Lo que sí no voy a permitir es que hagan mensajes tan mediocres y menos metan a mi hija en esto”, escribió Andrés Fierro.
Por otro lado, en esta misma historia, Andrés Fierro añadió lo siguiente con unas letras en color rojo: “Les agradezco que lean el mensaje y sigan con su vida, no me escriban, no contestaré sus pende… aunque ahora me tache de mierd… asqueroso e infiel, y mil cosas más que han escrito, no tengo nada que ocultar”.
Así fue cómo Lilian Hernández reveló la infidelidad de Andrés Fierro
A través de una historia en su cuenta oficial de Instagram, fue como dio a conocer que, Andrés Fierro le había sido infiel, en otra imagen también se puede leer una conversación de WhatsApp que tuvo con lo que parece ser Veloci, a quien le reclama y le exige que le cuenta todo.
En dichas fotos, se puede leer que, no es la primera, ni segunda ni tercera vez que al parecer el campeón de Exatlón México la había engañado, y añadió que, seguramente tanto sus amantes como sus amistades lo sabían. Así mismo, Lily Hernández comentó que no se merecía nada y tampoco su hija, por lo que, ha decidido darle un alto a todo esto.