¡Hombres en riesgo! ¿Quién es el ELIMINADO de Exatlón México del 3 de mayo del 2026

Comienza la tensión entre los atletas de Exatlón México, novena temporada, pues los sentimientos y emociones están a flor de piel rumbo a la gran final, por lo que en esta emisión traerá una Batalla por la Supervivencia varonil al límite.

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Con la competencia entrando a su fase final, los circuitos se vuelven decisivos y los errores ya no se perdonan. Este fin de semana 3 mayo promete ser clave, pues todo apunta a una eliminación que podría cambiar por completo el rumbo de los equipos y determinar a los posibles finalistas de Exatlón México.

Tras las últimas eliminaciones, un equipo se encuentra en total ventaja al presentar mayor número de integrantes, mientras que el otro se ve fracturado. Actualmente el Equipo Azul está conformado por Evelyn Guijarro, Alexis Vargas, Adrían Leo y Katia Gallegos. Mientras que el Equipo Rojo aún cuenta con Mati Álvarez, Paulette Gallardo, “Mono” Osuna, Jazmín Hernández, Benyamin Saracho y Humberto Noriega.

Esta diferencia de integrantes ha sido clave en las últimas semanas, lo cual ha destacado que cada equipo de lo mejor de sí, sin embargo, el Equipo Rojo mantiene la ventaja, mientras que el Equipo Azul se ve presionado, pues saben que esta noche uno podría estar en riesgo al igual que el equipo contrario.

¿Qué pasará hoy en la eliminación de Exatlón México?

Bajo este panorama donde el Equipo Rojo mantiene la ventaja numérica de integrantes frente al Equipo Azul, los hombres de la competencia tendrán que demostrar sus habilidades y fuerzas tanto individual como de grupo, pues esta noche la Batalla de Supervivencia estará cargada de tensión y nervios al límite.

¿Quién podría salir de Exatlón México?

Esta noche estará marcada por la eliminación de un atleta de Exatlón México, por lo que lass especulaciones entre saguidores y público han comnezado a resonar y crear un ambiente de tensión, por lo que cualquier competidor está vulnerable y en riesgo en abandonar la competencia que empieza a marcar su final.