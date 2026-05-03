Los 5 mejores diseños de uñas tailandesas para usarlas en color beige

Se tiene la idea de que los diseños de uñas tailandesas siempre tienen que ir sobre manicuras con colores muy saturados y llamativos, pero no es así; al ser un estilo muy versátil, podemos fácilmente usarlas en tonalidades neutras, logrando obtener estilos elegantes con un toque llamativo.

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Es así que te vamos a explicar las 5 mejores opciones que puedes usar en color beige, alternativa muy creativa y con un color más discreto que querrás usar en tu siguiente manicura.

¿Qué diseños de uñas en beige usar?

El color beige es una gran alternativa para decorar tus uñas, en especial si quieres que sea discreto. Sin embargo, si deseas una decoración más llamativa, puedes incorporar los diseños de uñas tailandesas que le darán profundidad. Considera usar las mejores decoraciones que nos recomienda la IA de Gemini:

Crystal aurora: En un beige colocamos curvas o gotas con efecto espejo.

Mini Joyería 3D: Se destaca por la aplicación de perlas, ositos de resina, lazos metálicos o el uso de dijes minúsculos.

Relieves de oro y “Mirror Powder”: Sobre el color colocamos curvas o gotas en relieve con el efecto espejo dorado.

Blush Nails con acuarela: En el centro del color agregamos un efecto de “rubor”, pero en marrón o ámbar, para después agregar un glitter holográfico.

Pedrería irregular: Pegamos piedras sobre la uña, para encapsular con gel, agregamos cuarzos o cristales.

¿Qué elementos no deben faltar en las uñas tailandesas?

Además del uso de relieves y opulencia en los diseños de uñas tailandesas, hay otros factores que las diferencian de los demás. Uno de ellos es el uso de top coat, ya que le dará un brillo característico y llamativo a tu manicura, algo indispensable en esos estilos.

Por otro lado, la forma de la uña, por lo que se recomienda usar la “almendra” o “coffin”, ya que son estructuras que van a estilizar la mano, además de que su longitud va a permitir lucir las mejores decoraciones en color beige al máximo.