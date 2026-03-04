Activa tus vínculos con ese poderoso ritual para el amor

En el día de ayer el planeta del deseo (Marte) ingresó en Piscis por lo que hay un cambio rotundo en cuanto a la manera en la que se vive el amor. Este es un momento propicio para poder atraer una relación sana, pero también para reconectar con tu pareja desde un lugar más espiritual, por eso te vamos a contar sobre un ritual muy poderoso.

Cabe destacar que en este periodo el vínculo sexo afectivo no se conquista corriendo detrás de alguien, sino soltando la urgencia de perseguir. Esta energía invita a confiar, a dejar que lo que es para vos se acerque sin presión ni estrategias forzadas.

¿Cómo llevar a cabo el ritual del amor?

Primero tienes que saber que el ritual se debe hacer esta semana que es cuando ocurre el tránsito.

Materiales

Una vela rosa o blanca.

Un cuenco con agua.

Un papel y lápiz.

Una gota de perfume o esencia floral.

Paso a paso

Crear el clima emocional

Enciende la vela y coloca el cuenco con agua frente a vos.

Piscis trabaja con atmósferas, así que música suave o luz tenue potencian el ritual. Respira profundo y repetí internamente: “Abro mi corazón a un amor consciente y recíproco”.

Escribir desde el sentir

En el papel no escribas el nombre de alguien específico.

Escribí cómo quieres sentirte en el amor.

Por ejemplo:

“Me siento elegida”.

“Me siento en paz”.

“Me siento valorada”.

“Me siento libre y acompañada”.

Piscis no manifiesta personas, manifiesta estados emocionales.

Visualiza a tu amor.

Activación con agua

El siguiente paso es tocar el agua con los dedos y visualizar que ese sentimiento se expande en tu vida. El agua simboliza la energía emocional que fluye sin forzar. Agrega una gota de perfume al papel como símbolo de magnetismo.

Cierre

Por último, vas a doblar el papel y guardarlo bajo la almohada por siete noches. La intención final es clara: “Que llegue a mí un amor que esté alineado con mi alma”.