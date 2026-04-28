¿No más papel de baño? Esta es la tendencia más higiénica que está dominando en 2026:

El futuro está llegando con grandes cambios y uno que poco a poco se ha dejado notar en los últimos días es el del desuso del papel higiénico, un artículo que la mayoría del mundo ha considerado como indispensable para realizar las necesidades básicas y que ha quedado en el colectivo cultural por décadas.

Con motivo de ver hacia un horizonte más sustentable y funcional, los smart toilets o inodoros inteligentes se han posicionado poco a poco como una alternativa más ecológica e higiénica que el uso del papel que hoy en día en pleno 2026 aún tiene una gran relevancia en la cultura mundial.

¿Qué son los smart toilets?

También conocidos como inodoros japoneses, los smart toilets son sanitarios que integran funciones como limpieza con agua, secado e incluso sensores para regular la temperatura al sentarse o cerrar la tapa, además de tener un diseño cómodo.

El uso de este “chorrito de agua” para limpiar es el que estaría desplazando al papel higiénico, mismo que ha estado presente en la humanidad desde hace poco más de dos siglos y que se adoptó como una medida higiénica ideal, hasta la llegada de estos baños.

¿Cómo funciona el smart toilet?

Los modernos inodoros inteligentes funcionan con sensores de proximidad, por lo que al levantar la tapa, estos activan la luz al acercarte.

Una vez que terminas de hacer tus necesidades un llamado brazo técnico se encargará de liberar un “chorrito” de agua con temperatura y presión cómoda, lo que lo hace un alternativa ajustable.

Tras el lavado se activa el aire tibio/caliente para el secado, siendo esta una alternativa que requiere de menos recursos e incluso más higiénica pues al levantarse del retrete, se libera la descarga automática y desinfección de uso.

¿Cuánto cuesta un smart toilet en México?

Aunque estos modernos artículos se han popularizado en Asia y Europa, poco a poco se han extendido por todo el mundo, llegando a países como México, donde los modelos más accesibles tienen un precio de hasta $10,000, el cuál podría no ser tan barato, aunque tomando en cuenta lo que podrías ahorrar en agua y demás recursos como papel higiénico, a la larga podría ser más fácil de mantener.

Por otro lado, en internet han circulado smart toilets de lujo que superan los $250 mil pesos, aunque este tipo de retretes rozan con la excentricidad y dependen de los gustos del uso que puedas darle.

