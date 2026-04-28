Cómo aportar volumen al cabello fino con estos 5 cortes de pelo que generan movimiento

Aportar volumen al cabello fino es posible si eliges cortes de pelo que generen movimiento, capas estratégicas y formas que eviten que se vea aplastado. Algunos de ellos son el bob texturizado, el shag o el pixie en capas. Estas opciones están diseñadas para crear ilusión de densidad y elevar la raíz.

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El pelo fino suele tender a perder forma rápidamente, por lo que el corte adecuado marca la diferencia. Según el estilista británico Sam McKnight, la clave no es tener más cabello, sino saber distribuirlo para crear volumen visual. En la misma línea, expertos estilistas destacan que los cortes con estructura ligera y textura son los más favorecedores.

¿Cuáles son los 5 mejores cortes de pelo para dar volumen al cabello fino?

El estilista Chris Appleton, reconocido por trabajar con celebridades, recomienda evitar cortes demasiado rectos en cabellos finos, ya que pueden acentuar la falta de volumen. Estos 5 estilos son los más recomendados por profesionales:



Bob texturizado: un clásico reinventado con capas suaves que aportan movimiento sin restar densidad. Ideal a la altura de la mandíbula o clavícula. Corte shag: con capas desestructuradas y flequillo, crea volumen natural y un efecto desenfadado muy actual. Pixie en capas: corto y ligero, levanta la raíz y da sensación de mayor cantidad de cabello. Lob (long bob) con capas invisibles: mantiene el largo medio pero incorpora capas internas que aportan cuerpo sin perder forma. Corte mariposa (butterfly cut): combina capas cortas en la parte superior con largos en la base, logrando volumen y movimiento.

¿Qué consejos de expertos ayudan a potenciar estos cortes de pelo para cabello fino?

Además del corte, hay técnicas clave para maximizar el efecto:



Secado con elevación de raíz : usar cepillo redondo o inclinar la cabeza hacia abajo para levantar el cabello desde la base.

: usar cepillo redondo o inclinar la cabeza hacia abajo para levantar el cabello desde la base. Productos ligeros : espumas o sprays voluminizadores que no apelmacen.

: espumas o sprays voluminizadores que no apelmacen. Capas bien ubicadas : según la estilista Jen Atkin, “las capas deben adaptarse al rostro y tipo de cabello para lograr un efecto natural”.

: según la estilista Jen Atkin, “las capas deben adaptarse al rostro y tipo de cabello para lograr un efecto natural”. Evitar exceso de peso : demasiados productos o largos extremos pueden hacer que el cabello pierda movimiento.

: demasiados productos o largos extremos pueden hacer que el cabello pierda movimiento. Texturizado sutil: ondas suaves o peinados despeinados ayudan a dar cuerpo visual.

El secreto para transformar el pelo fino está en elegir un corte inteligente y acompañarlo con técnicas adecuadas. Así, es posible lograr una melena con volumen, movimiento y estilo sin necesidad de grandes cambios.