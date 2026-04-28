Cómo hacer tu propio karaoke de las canciones de KPop Demon Hunters para el Día del Niño: letras y fondos bonitos

Si estás pensando en hacer un karaoke de KPop Demon Hunters para tu hijo y celebrar el Día del Niño y la Niña 2026, debes preparar las canciones con la letra en español. Aunque en plataformas como YouTube o TikTok puedes encontrar versiones hechas por fans, no hay nada mejor que crearlas tú misma con la letra y los fondos bonitos que más te gusten.

Cómo hacer tu propio karaoke de KPop Demon Hunters

Para crear un karaoke personalizado con tipografías y fondos aesthetic de KPop Demon Hunters, puedes hacerlo directamente en la app de Canva. Aquí te explicamos el paso a paso de forma sencilla:

1. Entra a Canva



Abre la app o web

Toca “Crear diseño” → Video (1920x1080)

2. Sube tu música



Ve a “Subidos” (Uploads)

Sube tu pista (ideal: instrumental karaoke)

Arrástrala a la línea de tiempo

3. Agrega el fondo



En “Elementos” busca: “background karaoke” “luces”, “neón”, “fiesta”

O usa un video/fondo animado

4. Escribe la letra



Toca “Texto” → Agregar cuadro de texto

Escribe la primera línea de la canción

Duplica páginas (cada pantalla = una parte de la letra)

5. Sincroniza (LO MÁS IMPORTANTE)



Reproduce la canción

Ajusta la duración de cada página para que coincida con la música

6. Haz efecto karaoke (opcional pero clave)



Duplica la misma frase

Cambia color (ej: blanco → amarillo)

Ajusta el tiempo para que cambie mientras se canta

7. Exporta el video



Toca Compartir → Descargar → MP4

Pásalo a tu TV (por USB, Chromecast o cable)

KPop Demon Hunters siguen siendo un éxito en 2026. |(ESPECIAL)

No olvides usar letras grandes y centrar el texto. Puedes elegir fotos que le hayas tomado a tus hijos para combinarlas con las de Las Guerreras KPop. Así los sorprenderás y harás que la experiencia sea mayor.

Empieza con las canciones más famosas de KPop Demon Hunters, desde “Golden”, “Soda Pop”, hasta “Free”, “What it Sounds Like”, entre otras. De esta manera asegurarás las mejores al inicio, y si te falta alguna, complementas con los que ya existen en YouTube.