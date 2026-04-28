Tradicionalmente, la luna llena de mayo recibe el nombre de la Luna de las Flores y su energía es ideal para potenciar la fuerza de rituales que nos permitan la atracción de amor, salud y prosperidad.

Las frecuencias que vibran alrededor de esta luna son las de expansión, fertilidad y culminación. Se trata de un momento del año en el que la naturaleza alcanza su máximo esplendor y a cosechar los frutos de lo que sembramos.

Es fundamental aprovechar la luna llena de mayo para sintonizar con la abundancia que nos rodea y ocupar el intercambio energético que nos ofrece. Por ello, te compartimos tres rituales sencillos, pero poderosos para canalizar esta vibración.

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Los 3 rituales que debes hacer en la luna llena de mayo

Baño de florecimiento para la abundancia

Durante la luna llena de este mes se celebra a la vida vegetal, por lo que un baño con pétalos de flores, preferiblemente de rosas o de flores amarillas, así como miel con un poco de canela, será ideal.

Mientras te sumerges en este baño puedes visualizar cómo tus proyectos personales crecen con la misma fuerza que la naturaleza en primavera. Este ritual limpia tu aura y te prepara para ricibir bendiciones.

Los baños con flores ayudarán a atraer la abundancia|Pexels: Taufan Dwi Prasetya

Carga de cristales y agua lunar

Deberás colocar tus cuarzos, especialmente el cuarzo rosa o la piedra de la luna, debajo de la luz directa de la luna llena para que así puedas limpiar su energía.

Al mismo tiempo, tendrás que dejar un frasco de vidrio con agua potable en el exterior o cerca de una ventana. Al día siguiente beberás esta agua de luna o la usarás para regar tus plantas, esto traerá vitalinad a tu cuerpo y a tu hogar.

Los cuarzos se pueden cargar con la energía de la luna llena|Pexels: Sherin

Carta de gratitud y liberación

Necesitas escribir una lista de todas las cosas que han florecido en tu vida durante los primeros meses del año, no importa que sean cosas pequeñas. Al terminar, tendrás que identificar y escribir un hábito o ceencias limitantes que desees dejar atrás y finalmente quemarás ese papel con la llama de una vela blanca.