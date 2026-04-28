El microblading quedó en el pasado con este truco para levantar y definir las cejas de forma natural

El microblading ya no es la única opción para lucir cejas definidas. Esto se debe al uso de gel para cejas con efecto laminado permite peinarlas, fijarlas y levantarlas de forma natural. Así se logra un acabado prolijo y duradero sin necesidad de tratamientos semipermanentes.

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En el mundo del maquillaje, la tendencia del gel de cejas apunta cada vez más a resultados naturales y reversibles. Según la reconocida maquilladora Lisa Eldridge, unas cejas bien peinadas pueden transformar completamente el rostro sin necesidad de técnicas agresivas. En este contexto, los geles fijadores se posicionan como aliados clave para lograr volumen y definición al instante.

¿Cómo lograr cejas laminadas con gel paso a paso?

Según expertos de Benefit Cosmetics, esta técnica imita el efecto del laminado profesional, pero con mayor flexibilidad y sin dañar el vello. Este truco es rápido, práctico y apto para el uso diario:

Preparar las cejas: limpiar la zona y retirar restos de maquillaje o grasa para que el producto se adhiera mejor.

limpiar la zona y retirar restos de maquillaje o grasa para que el producto se adhiera mejor. Peinar hacia arriba: con un cepillo tipo spoolie , llevar los vellos en dirección ascendente para generar efecto lifting.

con un cepillo tipo , llevar los vellos en dirección ascendente para generar efecto lifting. Aplicar gel fijador: usar un gel transparente o con color para fijar la forma. Esto aporta estructura y mantiene el peinado durante horas.

usar un gel transparente o con color para fijar la forma. Esto aporta estructura y mantiene el peinado durante horas. Definir huecos (opcional): rellenar suavemente con lápiz o sombra en zonas con menos densidad.

rellenar suavemente con lápiz o sombra en zonas con menos densidad. Sellar el acabado: repasar con el cepillo para integrar el producto y lograr un look natural.

Tendencias 2026: ¿Por qué el gel de cejas reemplaza al microblading?

El auge de esta técnica responde a múltiples ventajas:

Resultado natural: define sin endurecer ni crear un efecto artificial.

define sin endurecer ni crear un efecto artificial. No invasivo: evita procedimientos con agujas o pigmentos semipermanentes.

evita procedimientos con agujas o pigmentos semipermanentes. Fácil de corregir: se puede ajustar o retirar en cualquier momento.

se puede ajustar o retirar en cualquier momento. Efecto lifting inmediato: eleva visualmente la mirada.

eleva visualmente la mirada. Versatilidad: funciona tanto para looks diarios como más sofisticados.

La maquilladora Charlotte Tilbury destaca que las cejas con efecto laminado suavizan las facciones y rejuvenecen el rostro sin esfuerzo. En definitiva, el gel fijador se consolida como el truco estrella para lograr cejas perfectas, naturales y en tendencia.