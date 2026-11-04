En el arte del diseño de interiores y la armonía del hogar, las plantas juegan un rol que va mucho más allá de la simple decoración. El bonsái y otras especies son consideradas seres vivos capaces de canalizar, filtrar y potenciar la energía vital o Chi.

Dentro del misticismo oriental, el bonsái es una de las piezas más sagradas y respetadas: representa la conexión entre lo divino y lo terrenal, la paciencia, el refinamiento y la resiliencia.

Sin embargo, en disciplinas como el Feng Shui, existe un debate histórico sobre estas piezas de colección. Al ser árboles cuyo crecimiento se contiene de forma controlada, si se ubican en el lugar incorrecto, podrían simbolizar un estancamiento en tus proyectos.

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Los 3 mejores lugares donde debes colocar tu bosái para atraer abundancia según el Feng Shui

Para abrirle paso a la prosperidad financiera en tu vida, debes guiarte por el mapa Bagua de tu hogar.

El cuadrante Sureste: La zona del dinero y la riqueza

En el Feng Shui, el Sureste está regido por el elemento Madera y gobierna la riqueza material. Colocar un bonsái frondoso y saludable en este punto alimenta directamente la energía del dinero, simbolizando un crecimiento económico sólido, estructurado y constante.

¿Dónde colocar el bonsái para atraer abundancia y dinero?| basunga visual

El sector Este: Salud y armonía familiar

El Este es el cuadrante que rige los lazos familiares y la vitalidad de los habitantes de la casa. Un bonsái colocado aquí ayuda a purificar el ambiente, absorbe las tensiones cotidianas y promueve una energía de longevidad y renovación constante para todos los miembros del hogar.

El área Norte: Éxito en tu carrera profesional

El Norte está asociado con el elemento Agua y ruge el camino profesional y las metas de vida. Al combinar el Agua del Norte con la Madera del bosái, creas un ciclo constructivo de la naturaleza: el agua nutre el árbol, impulsando tus metas profesionales hacia arriba con gran estabilidad.

¿Dónde colocar el bonsái para atraer abundancia y dinero?| Vind

Para evitar que la energía del dinero se bloquee o se escurra de tu billetera, debes mantener el bonsái alejado de el baño, la recámara y las vigas expuestas, ya que estas últimas ejercen una presión constante hacia abajo que aplasta el potencial de crecimiento de tu planta y tus finanzas.

