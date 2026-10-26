Expertas aseguran: “Para eliminar el moho de la ducha o de la bañera podés hacer este limpiador multiusos casero con bicarbonato”

El moho en la ducha o la bañera es un problema frecuente en el baño debido a la humedad constante. Además de afectar la apariencia de las superficies, puede resultar difícil de eliminar si se acumula en las juntas, las esquinas y los bordes.

Para combatirlo, dos expertas recomiendan preparar un limpiador multiusos casero con bicarbonato, un ingrediente habitual en las tareas de limpieza del hogar. Esta alternativa permite abordar la suciedad acumulada, aunque su eficacia depende del tipo de superficie y de la extensión del moho.

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¿Cómo hacer un limpiador multiuso?

El moho en la ducha o la bañera es un problema frecuente en el baño, especialmente en las juntas de los azulejos, las esquinas y la silicona, donde la humedad favorece la aparición de manchas oscuras. Aunque la limpieza diaria ayuda a mantener las superficies en buen estado, algunas marcas pueden resultar difíciles de eliminar.

Para combatirlas expertas en limpieza, comparten una alternativa casera que combina bicarbonato de sodio, jabón lavavajillas y agua oxigenada. La preparación busca facilitar la limpieza de las zonas afectadas sin recurrir directamente a productos especializados, aunque los resultados pueden variar según la superficie y la extensión del moho.

Además, las expertas ofrecen otros consejos para mantener el baño impecable, desde limpiar el desagüe sin desmontarlo hasta quitar las marcas de cal de la grifería negra. Estos métodos permiten prestar atención a sectores que suelen quedar fuera de la rutina habitual de limpieza.

Antes de aplicar cualquier mezcla, es importante revisar las indicaciones del fabricante, probarla en una zona poco visible y evitar combinar productos de limpieza sin verificar su compatibilidad. También se debe evitar combinar productos de sin verificar su compatibilidad.

¿Cómo evitar tener las paredes del baño con humedad?

Para evitar la humedad en las paredes del baño, es fundamental ventilar el ambiente después de cada ducha y mantener las ventanas abiertas o utilizar un extractor de aire. También conviene secar las superficies mojadas y revisar que no existan filtraciones en las tuberías, los grifos o las juntas.

Además, es importante reparar las grietas y aplicar pintura antihumedad adecuada para baños cuando sea necesario. Si aparecen manchas persistentes, pintura descascarada o moho recurrente, conviene identificar el origen del problema antes de aplicar productos de limpieza.