Dile adiós a los zapatos, estas son las tendencias para la primavera

Los zapatos siempre han sido los más elegidos, pero este 2026 viene con algunos cambios. El calzado que será tendencia está relacionado con las alpargatas, sandalias y mules que no pueden faltar en tu armario.

¡Tensión al límite! Noé entra al foro y su hermano no lo recibe bien

Este calzado es versátil por lo que va bien con todo tipo de prendas. La temporada que ingresa se inspira en el boho, natural y relajada, donde el calzado deja de ser solo un complemento para convertirse en el verdadero protagonista.

¿Cuáles son las tendencias en calzado?

Las alpargatas el básico que nunca falla

Las alpargatas que son tendencia no son las que recordamos. Las actuales se reinventan con tejidos naturales como lino, algodón y yute, mezcladas con pequeños bordados, costuras vistas y detalles hechos a mano.

En cuanto a los tonos neutros serán los favoritos ya que combinan literalmente con todo. También surgen tonos como terracota, verde oliva y azul que aportan un toque diferente sin perder versatilidad.

Sandalias para obtener una máxima frescura у estilo sin esfuerzo

Luego nos encontramos con las sandalias boho que apuestan por diseños sencillos, pero con mucha personalidad. Entran en juego tiras finas de cuero suave, nudos, trenzados y acabados ligeramente imperfectos.

Los tonos metálicos como el dorado o el cobre aparecen como una opción interesante para quienes quieren algo distinto pero fácil de combinar.

Los mules como el comodín chic de la temporada

Por último, tenemos los mules que son abiertos por detrás, cómodos y con un aire relajado pero elegante. Podremos verlo en versiones planas o con tacón bajo, confeccionados en ante, cuero o materiales con textura.

En cuanto a los detalles nos inclinamos por las hebillas, bordados sutiles, flecos discretos o costuras decorativas.

Este tipo de calzado no solo es versátil sino que también son muy cómodos para cualquier evento al que tengas que asistir. Despídete de lo incómodo y opta por esta tendencia.