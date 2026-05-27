De aburrido a aesthetic: 3 formas creativas de reemplazar los platos de comida de tu perro en el comedor

El hogar no es solo el espacio en donde las personas buscan encontrarse con su familia, descansar y recargar energías. También es el espacio que se comparte con las mascotas y es que, desde hace varios años, perros y gatos han pasado a integrar la familia y a ganar lugar puertas adentro.

Es por este motivo que cuando se habla de diseño y decoración, no puede dejarse de lado los espacios y mobiliarios que nuestras mascotas utilizan a diario. En esta oportunidad, la mirada se posa en el comedero de los perros el que puede ser convertido a un estilo aesthetic.

Adiós al plato típico de tu mascota

Mejorar el espacio donde come nuestro perro no es solo una cuestión de estética, sino un acto clave para su salud física y bienestar emocional. Es por eso que se aconseja utilizar platos elevados que se adapten a su tamaño previene problemas digestivos graves como la torsión gástrica y reduce la tensión en sus articulaciones y cuello, algo vital en caninos mayores o de razas grandes.

Además, establecer un rincón limpio, tranquilo, alejado del tránsito diario y con alfombrillas antideslizantes disminuye la ansiedad y el estrés durante la alimentación, resalta como otras acciones que ayudan a transformar el momento de la comida en una experiencia segura y placentera que refuerza su conducta positiva.

Comederos de perros aesthetic

Al respecto, los expertos en diseño de interiores invitan a que el plato de nuestra mascota y el lugar en donde se alimentan vayan en línea con la estética que le hemos dado al resto del hogar. En esta oportunidad, el estilo aesthetic es el que predomina y, con ayuda de la Inteligencia Artificial (Gemini), viene bien conocer qué podemos hacer.

“El rincón de comida de tu perro no tiene por qué parecer un campamento improvisado en medio de la casa”, sentencia Gemini y propone que pase de ser un "estorbo visual" a un detalle aesthetic dentro de nuestra casa. Para que podamos conseguirlo, nos ofrece tres ideas súper creativas, funcionales y con mucha onda:

El cajón "Invisible" (Mueble comedero extraíble): Si tienes un mueble bajo, una cómoda en el comedor o espacio libre en la parte inferior de la alacena, esta idea es un viaje de ida.



¿Cómo funciona? Consiste en adaptar el cajón inferior más cercano al suelo. Se coloca una placa de madera calada a la medida de los platos de acero inoxidable para que queden empotrados.

El toque aesthetic: Cuando tu perro termina de comer, simplemente cierras el cajón. Los platos desaparecen de la vista, evitas tropezar con ellos y el comedor recupera su minimalismo de inmediato.

Tarimas flotantes de madera recuperada: Si preferís que los platos estén siempre accesibles pero con estilo, las estaciones elevadas fijas son la opción ideal (además, a los perros medianos y grandes les resulta mucho más cómodo para la digestión).



¿Cómo funciona? Puedes crear o comprar una pequeña tarima flotante amurada a la pared, o una base con patas tipo hairpin (esas de hierro bien finitas y modernas).

El toque aesthetic: Usa maderas con personalidad, como texturas rústicas recuperadas o maderas claras de estilo nórdico. Combinadas con platos de cerámica blanca o cemento alisado en lugar del clásico plástico, transforman el comedero en una pieza de diseño que complementa tus muebles.

El rincón integrador con un "Dog Station" abierto: En lugar de esconderlo, conviértelo en un espacio con identidad propia que dialogue con la decoración del comedor.

