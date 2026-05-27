5 plantas que ayudan a ALEJAR la mala vibra en la oficina y atraer energía positiva

El estrés, las tensiones laborales y los ambientes pueden afectar el estado de ánimo durante la jornada laboral del trabajo, por eso muchas personas recurren a “protegerse” con plantas en su entorno, ya que, además de decorar también funcionan como un calmante debido a su sensación de tranquilidad y equilibrio. Algunas especies incluso son consideradas símbolos de protección y energía positiva.

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Dentro del Feng Shui las plantas se han convertido en uno de los elementos favoritos que atribuyen propiedades relacionadas con la armonía, la prosperidad y la eliminación de malas energías. Aunque no existe evidencia científica que compruebe que “ahuyentan la mala vibra”, sí ayudan a crear ambientes más relajantes y mejorar la percepción del entorno laboral.

5 plantas para alejar la mala vibra del trabajo

1.- Bambú:

Una de las plantas más populares y fáciles de mantener en el escritorio es el bambú, dentro del Feng Shui está relacionada con la prosperidad y el equilibrio. Se cree que colocar pequeños tallos en agua cerca del escritorio ayuda a atraer energía positiva y mantener la estabilidad emocional en momentos de presión laboral.

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2.- Sansevieria:

La sansevieria, también conocida como lengua de suegra, es una planta que destaca por su resistencia y porque ayuda a purificar el aire en espacios cerrados. En muchas tradiciones es considerada como una barrera contra las energías negativas, por lo que suele colocarse cerca de las puertas o computadoras dentro de la oficina.

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3.- Lavanda:

La lavanda dentro de la oficina es otra excelente opción ya que gracias a su aroma relajante hace el ambiente más ameno, además que sus propiedades, ayudan a disminuir la ansiedad y generar una sensación de calma, algo ideal para quienes pasan largas horas frente al monitor o tienen jornadas de trabajo bajo estrés.

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4.- Potus:

El Potus es otra planta que se ha ganado terreno dentro del trabajo, ya que requiere de pocos cuidados, asimismo, su nombre se relaciona a la limpieza de ambientes y renovación emocional. Sus tonalidades verdes brillosos aportan sensación de frescura al espacio laboral.

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5.- Jade:

El jade, también conocido como el árbol del dinero, es considerado símbolo de abundancia y éxito económico. Muchas personas lo colocan cerca de su área de trabajo con la intención de atraer prosperidad y estabilidad financiera.