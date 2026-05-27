Luis habla de “Las Divas” que NO QUIEREN cocinar con Claudia en MasterChef 24/7: ¡así soltó el chisme!

Luis, el carismático cocinero y creador de Notibola en MasterChef 24/7 , dejó entrever que Claudia tiene un grupo de rivales que SE NIEGA a cocinar con ella... ¿hay envidia al interior del reality más famoso de la televisión mexicana? ¡Acá te tenemos el CHISME completito!

¿Qué se sabe de "Las Divas" de MasterChef 24/7?

En una entrevista exclusiva para MasterChef 24/7 que Luis ofreció luego del reto exprés con elotes que Claudia ganó , el cocinero habló de su experiencia con esta divertida prueba y, además, soltó un chisme de primer nivel al revelar la existencia de un grupo que está en contra de la capitana... ¡las llamadas "Divas"!

Conforme avanzan los días, las alianzas, las estrategias y hasta la envidia se van haciendo presentes cada vez con más fuerza en este famoso reality de cocina y ahora Luis nos confirmó que Claudia corre peligro precisamente porque es una de las participantes más aplicadas: es capitana, se concentra mucho en sus recetas y ahora se ganó una clase privada con la chef Isabel Carvajal.

Estos y otros detalles, claro, encendieron las emociones en un misterioso grupito de cocineras al que Luis se refirió cuando le preguntaron sobre aquellos compañeros o compañeras que SE NIEGAN a cocinar con Claudia, a quien por cierto el cocinero identificó como una poderosa rival a vencer:

"Por ahí escuche a personas que no querían trabajar con Claudia, acuérdense que ella ganó una masterclass, entonces hicimos un pacto: yo le revelaría quiénes serían esas personas que no quieren estar con ella y quizás ella me soplaría un poquitito de información para... nivelar las cosas, Claudia me dio la mano y me dijo que pacto cerrado", dijo.

" 'Las Divas' (no quieren trabajar con Claudia), mis hermanas de 'Las Divas' las amo, las quiero, pero creo que tienen ahí sus roces... si me preguntan quién no quiere trabajar con Claudia, pues no hace falta saber mucho: mis amigas 'Las Divas' pues... son divas y no se quieren mezclar con mi íntima porque ella también ha hecho comentarios que no les han agradado tanto", soltó Luis.

¿Crees que Luis y Claudia cumplan con este emocionante pacto en MasterChef 24/7? ¿Quiénes son exactamente "Las Divas" mencionadas por Luis? ¡No te pierdas un solo minuto de las transmisiones porque el chisme se está poniendo cada vez más intenso!

¿Quién es la conductora y los jueces de MasterChef 24/7?

Al igual que en otras ediciones, el equipo de jueces está compuesto por Poncho Cadena, Zahie Téllez y Adrián Herrera; por otro lado, la conducción conservó a Claudia Lizaldi como presentadora estelar de MasterChef México 24/7 2026.

¿Dónde ver el 24/7 de MasterChef México 2026?