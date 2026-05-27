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Amigurumis de My Melody y Kuromi: 5 ideas para hacer muñecas de crochet en casa

Te van a encantar estos amigurumis de My Melody y Kuromi, ya sea para regalar o para usar tú misma. Crear muñecas de crochets te puede relajar muchísimo.

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|Crédito: Capturas

Escrito por: Samantha Guzmán

Para relajarte mientras haces algo creativo y hermoso, no hay como los amigurumis. Este tipo de artesanía tejida con la técnica del ganchillo puede dar forma a todo tipo de personajes amados por los niños. A continuación te compartiremos algunas ideas para hacer muñecas de crochet de My Melody y Kuromi.

Estos personajes de Sanrio son la dualidad perfecta y por eso nos gustan tanto y se prestan tanto a la creación de toda clase de accesorios, manualidades y objetos decorativos: la ternura de My Melody se complementa de manera ideal a la rebeldía y "rudeza" de Kuromi.

5 ideas para hacer amigurumis o muñecas de crochet de My Melody y Kuromi

@pita_hook My Melody Amigurumi a crochet , encuentra el tutorial completo en mi canal. Encuéntrame cómo Pita Hook o en el enlace de mi perfil #MyMelody #Sanrio #Crochet #Amigurumi #Kawaii ♬ FEEL THE GROOVE - Queens Road, Fabian Graetz

1. My Melody en miniatura

Comenzamos nuestra lista con un patrón para crear a My Melody en crochet y de cuerpo entero, pero en una versión miniatura. La creadora de contenido Pita Hook tiene el tutorial completo, paso a paso; incluso muestra cómo queda la manualidad en diferentes tonalidades para el icónico gorro que lleva puesto el personaje.

2. Llaveros de crochet

@catartist_mx Hagamos a My melody Amigurumi 😍🩷 . #mymelody #crochet #amigurumi #crochettutorial #peluche ♬ Cuddle Muffin - Dalkom Sounds

Esta es una gran opción para principiantes, al tratarse de figuras que solo abarcan las cabecitas de My Melody y Kuromi, perfectas para usarse como llaveros, para decorar tu escritorio o simplemente para comenzar a experimentar con los amigurumis. La creadora de contenido Catartist MX tiene los patrones y tutoriales detallados para ambos personajes.

3. My Melody de cuerpo completo

@sakuyis Patrón My Melody 💖 #amigurumi #crochet #mymelody #amigurumilove #crochetersoftiktok #patrongratis #tutorial #amigurumitutorial #sakuyis ♬ Cute songs for pet videos and easy events - Saku

Aquí tenemos una maravillosa opción para regalar en una fiesta de cumpleaños algo que tú misma hiciste: un amigurumi de cuerpo completo de My Melody, cuyo diseño le permite sentarse. El patrón gratuito está disponible en este video.

4. Kuromi de cuerpo completo

@camiscrochetymas Kuromi Patrón gratis #amigurumi #crochet #patrongratis #patronamigurumigratis #patronamigurumi #kuromi ♬ Pop and bright Christmas songs - G-axis sound music

Para los fans de Kuromi, aquí hay un patrón exclusivo de este personaje tan "rebelde". Se hizo en miniatura y de cuerpo completo.

5. Muñecas grandes de crochet

@pandiita._ My Melody y Kuromi a crochet. 🧶🩷💜 #amigurumi #fypシ #tejido #crochet #parati #viral #amigurumis #fyp #hechoamano #love #foryou #personalizados #kuromi #mymelody #foryoupage #conamor #melody ♬ we cant be friends - damoclesounds

Finalizamos la lista con una opción de formato más detallado que tiene un diseño para My Melody y otro para Kuromi. Ambas son muñecas en crochet de cuerpo completo y con adorables vestidos en sus tonalidades distintivas.

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