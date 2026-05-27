Amigurumis de My Melody y Kuromi: 5 ideas para hacer muñecas de crochet en casa

Para relajarte mientras haces algo creativo y hermoso, no hay como los amigurumis. Este tipo de artesanía tejida con la técnica del ganchillo puede dar forma a todo tipo de personajes amados por los niños. A continuación te compartiremos algunas ideas para hacer muñecas de crochet de My Melody y Kuromi.

Estos personajes de Sanrio son la dualidad perfecta y por eso nos gustan tanto y se prestan tanto a la creación de toda clase de accesorios, manualidades y objetos decorativos: la ternura de My Melody se complementa de manera ideal a la rebeldía y "rudeza" de Kuromi.

5 ideas para hacer amigurumis o muñecas de crochet de My Melody y Kuromi

1. My Melody en miniatura

Comenzamos nuestra lista con un patrón para crear a My Melody en crochet y de cuerpo entero, pero en una versión miniatura. La creadora de contenido Pita Hook tiene el tutorial completo, paso a paso; incluso muestra cómo queda la manualidad en diferentes tonalidades para el icónico gorro que lleva puesto el personaje.

2. Llaveros de crochet

Esta es una gran opción para principiantes, al tratarse de figuras que solo abarcan las cabecitas de My Melody y Kuromi, perfectas para usarse como llaveros, para decorar tu escritorio o simplemente para comenzar a experimentar con los amigurumis. La creadora de contenido Catartist MX tiene los patrones y tutoriales detallados para ambos personajes.

3. My Melody de cuerpo completo

Aquí tenemos una maravillosa opción para regalar en una fiesta de cumpleaños algo que tú misma hiciste: un amigurumi de cuerpo completo de My Melody, cuyo diseño le permite sentarse. El patrón gratuito está disponible en este video.

4. Kuromi de cuerpo completo

Para los fans de Kuromi, aquí hay un patrón exclusivo de este personaje tan "rebelde". Se hizo en miniatura y de cuerpo completo.

5. Muñecas grandes de crochet

Finalizamos la lista con una opción de formato más detallado que tiene un diseño para My Melody y otro para Kuromi. Ambas son muñecas en crochet de cuerpo completo y con adorables vestidos en sus tonalidades distintivas.