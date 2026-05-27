Esmeralda Camacho causa revuelo por esta razón mientras Nodal estrena nuevo material discográfico

Mientras Christian Nodal sigue con polémicas y estrenando nuevo disco, Esmeralda Camacho se instaura entre la popularidad de las redes sociales. Incluso en los días recientes causó bastante revuelo y fue relacionada con Marha Higareda, pues un vestido que usó fue sensación entre usuarios de redes y amigos de la artista.

Noticias Baja California del 27 de mayo 2026

¿Por qué Esmeralda Camacho causó revuelo en redes sociales?

Recientemente la violinista subió un par de videos que atrajeron la conversación en sus redes sociales. La oriunda de Jalisco subió uno de sus clásicos videos (lo hace seguido) tocando/interpretando/ensayando un tema musical. Pero lo que generó asombro fue el vestido que usó, pues este hizo referencia a la película Amarte Duele.

Esmeralda Camacho posteriormente subió otro video usando dicho vestido, donde explicó una divertida anécdota que vivió con unos colegas venezolanos. Estos le preguntaron sobre la identidad de Ulises y Renata (rostros que se ven en la vestimenta de la ex violinista de Nodal). Allí se mostró asombrada de que no los ubicaran.

“¿De verdad no ubican este dramón? Según yo, es una película muy conocida, al menos en Latinoamérica. ¿Sí la ubican o no? ¡Sí!”. Estas fueron las palabras de la influencer, que atrajo las miradas por su peculiar vestido elegido para esos ensayos que comparte con sus fanáticos, recordando una película que es parte de la conversación digital como un clásico del cine mexicano.

¿Esmeralda Camacho a qué se dedica?

La joven ganó popularidad al creársele un romance con Christian Nodal (nada confirmado), mientras ella era violinista del equipo de músicos del sonorense. Sin embargo, dejó de trabajar con el exponente de regional mexicano desde finales de enero. Allí, Esmeralda Camacho se podría catalogar como creadora de contenido y teniendo participación con más músicos del medio nacional.

En general se conoce que la tapatía se dedica al arte, pues además de su talento musical, presume múltiples sesiones fotográficas. Sus redes sociales básicamente tienen estos dos contextos expuestos en las publicaciones de redes como Instagram o TikTok.