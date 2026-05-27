Qué diseños de uñas pastel serán tendencia en junio 2026

Estamos a punto de cambiar la temporada por lo que comienza una época muy creativa para la manicura. Los diseños que verás son delicados, pulidos y versátiles para decorar tu día a día.

Lo que más verás son diseños con decoraciones en tonos pastel, pero en versiones más naturales y elegantes. Los colores que más se destacan son el azul bebé o azul cielo; y el melocotón suave, que está a medio camino entre el nude cálido y el coral clásico.

¿Cuáles son los diseños de uñas pastel en tendencia?

Con flores amarillo mantequilla

El primero de los diseños tiene una combinación de flores y amarillo pastel que resulta muy elegante. Puedes añadir las flores en el borde de la uña, además se pueden incluir detalles en 3D en el centro de las flores, que hacen que el resultado sea todavía más especial.

Multicolor con textura de perla

Luego tenemos una combinación de distintos esmaltes en tonos pastel aplicando pequeñas cantidades directamente sobre la uña y difuminándolas suavemente con ayuda de un palito. El resultado es una mezcla irregular y luminosa.

Manicura francesa con flores multicolor

La manicura francesa no pasa de moda, pero se va reinventando. En este caso puedes añadir dibujos de flores en una sola uña, jugando con distintas tonalidades pastel para aportar un detalle mucho más original, delicado y veraniego.

Estampado de lunares: amarillo y verde

Los lunares también están de moda porque son muy versátiles. Una recomendación es una base en amarillo suave acompañada de pequeños lunares en verde, logrando un resultado sencillo y muy fácil de llevar en cualquier ocasión.

Puntos multicolor

Por último, tenemos esta opción que consta de distribuir puntos alrededor de la uña para marcar la silueta. Puedes utilizar diferentes tonos pastel en cada uña para un diseño original.

Estos son diseños realmente hermosos por lo que no puedes dejar de utilizarlos a todos.