Alineación Planetaria 2026: Cómo y cuándo ver los 4 planetas en México

El mundo aún se mantiene expectante por lo que ha generado la misión espacial de Artemis II que ha atraído nuevamente a los amantes de la astronomía, pero también ha despertado el interés de quienes desean saber qué esconde el universo.

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Sin embargo, el mes de abril aun nos tiene una sorpresa y un gran motivo para dirigir nuestra mirada hacia el cielo. Es que el universo nos regalará una alineación planetaria que, afortunadamente, podrá verse a simple vista y sin la necesidad de grandes telescopios.

¿Qué planetas se alinearán?

El evento astronómico que se avecina tendrá a cuatro planetas como protagonistas. Se tratará de Venus, Marte, Júpiter y Saturno que conformarán una “fila” en el firmamento y regalarán así un espectáculo que nadie debería perderse.

Los expertos afirman que la alineación planetaria será prácticamente perfecta porque quedarán formados en una línea gracias al posicionamiento de cada uno en torno a su orbitación alrededor del Sol.

¿Cuándo y cómo ver la alineación planetaria?

Los amantes de estos eventos astronómicos de seguro ya están analizando la mejor manera de ser testigos de esta alineación planetaria y es por eso que resulta muy importante saber ciertos datos. Lo primero a tener en cuenta es que este evento comenzará a producirse en la madrugada de este jueves 16 de abril, mientras que el sábado 18 es señalado como el día en que ofrecerá una mayor visibilidad.

Otro de los datos que han precisado los expertos es que la alineación planetaria podrá apreciarse sin la necesidad de grandes telescopios. Debido al brillo de Venus, Marte, Júpiter y Saturno, podrán ser observados a simple vista, siempre y cuando las condiciones climáticas lo permitan.

Por lo tanto, quienes deseen ser testigos de este evento que regalará el universo deberán buscar una ubicación lo más alejada de grandes edificios y dirigir su mirada hacia el este-sureste. En el horizonte se podrá apreciar la alineación planetaria y la mejor hora para hacerlo será entre las 4:30 y las 5:30 am (horario del centro de México).