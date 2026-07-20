4 amigurumis de princesas Disney fáciles de hacer si apenas estás aprendiendo crochet
Si vas iniciando en el mundo del crochet y te gustaría hacer amigurumis, estos diseños inspirados en las princesas de Disney son ideales para principiantes.
El crochet y los amigurumis se han convertido en uno de los pasatiempos favoritos de muchas personas que buscan actividades relajantes y creativas para disfrutar de su tiempo libre. Si apenas estás entrando a este mundo, pero ya quieres empezar a crear tus propios amigurumis, lo ideal es que comiences con diseños sencillos para que empieces a ganar confianza. Si a ti te gustan mucho las princesas de Disney, puede que sean una excelente fuente de inspiración para que empieces a adaptar tus propios personajes de forma un tanto minimalista, pero sin que estas pierdan sus encantos.
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4 ideas de amigurumis de princesas de Disney ideales para principiantes
Aquí tienes cuatro ideales para principiantes para que comiences a crear tus propios amigurumis de Disney:
1. Bella, el amigurumi perfecto para practicar vestidos
La protagonista de La Bella y la Bestia es perfecta para quienes apenas comienzan a sumergirse en este universo. Su vestido amarillo se puede elaborar fácilmente con formas básicas que cambian poco a poco de color. Lo mejor de todo es que tiene el pelo recogido, lo que facilita mucho practicar detalles sin complicarse demasiado.
2. Ariel, una opción divertida para aprender nuevas formas
Si quieres empezar a salir poco a poco de las formas básicas del crochet para avanzar y crear nuevas cosas, Ariel es la opción perfecta para ti. Su cola de sirena te permitirá experimentar con diferentes aumentos y disminuciones sin que el proyecto resulte difícil y frustrante.
3. Blancanieves, un clásico fácil de reconocer
Otro personaje que, al igual que Bella, puedes simplificar sus formas y aun así conservar su esencia tan característica. Blancanieves no necesita demasiados detalles para que logres un diseño encantador, y es ideal para que practiques los cambios de color y los bordados clásicos.
4. Rapunzel, ideal para practicar el cabello en crochet
Si tú lo que quieres es ir subiendo la dificultad y te sientes más que listo para avanzar a cosas más complejas, el cabello de Rapunzel es un punto de partida interesante. Te puede ayudar a colocar extensiones de estambre y construir algo muy bonito, aparte de que dominas los puntos y mejoras tus habilidades.