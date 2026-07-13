4 figuras amigurumi de Disney perfectas para principiantes: fáciles, adorables y rápidas de tejer

No hay duda de que los amigurumis son uno de los proyectos favoritos de quienes comienzan a entrarle al mundo del crochet. Uno de los más bonitos y atractivos son los personajes de Disney, y hay varios que son perfectos para principiantes, pues hay varios personajes que tienen formas redondas y detalles fáciles de realizar que te permiten practicar las técnicas básicas sin enfrentarse a patrones demasiado complejos. Así que si estás buscando un bonito proyecto que puedas terminar en poco tiempo, estas cuatro figuras son una gran opción.

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4 amigurumis de Disney perfectos para principiantes que inician en el crochet

Estos son 4 personajes ideales para principiantes, pues son muy fáciles de realizar y te ayudan a practicar los patrones:

1. Winnie the Pooh, el clásico más fácil de tejer

Si estás aprendiendo, un personaje ideal para ti es Winnie-the-Pooh, en definitiva uno de los mejores personajes para comenzar. Esto se debe a que su cuerpo está formado principalmente por esferas y cilindros sencillos, mientras que las orejas, brazos y piernas son pequeñas piezas fáciles de unir. Además, podrás practicar el cambio de color gracias a su playerita roja.

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2. Stitch sentado, ideal para practicar piezas pequeñas

Puede que pienses que Stitch es un personaje muy complicado, pero tenemos buenas noticias. Hay diseños de este personaje simplificados, los cuales son perfectos para principiantes. Y eso se debe a que la cabeza y el cuerpo se pueden trabajar prácticamente con una pieza, mientras que las orejas pueden hacerse con formas básicas.

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3. Chip, el travieso de La Bella y la Bestia

Seguro conoces a Chip, la adorable tacita de té de la película de La Bella y la Bestia. Pues resulta que este personaje tiene un diseño sorprendentemente sencillo para crochet. La figura es básica y prácticamente es una sola pieza; además tiene pocos colores y solo deberás bordar una sonrisa.

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4. Baymax, el robot más adorable de Disney

Si aún te falta pulir tus habilidades, pero ya tienes ganas de comenzar a crear tus propios amigurumis, Baymax es tu mejor opción. Su cuerpo blanco está compuesto por formas muy simples y apenas requiere detalles y solo requiere un color, lo que lo hace mucho más fácil.