Dile adiós a los pantalones, esta es la tendencia que se impondrá en la primavera

Se aproxima el mes de marzo y con él llegará una de las estaciones más esperadas, la primavera. La temperatura se incrementará levemente y todo comenzará a florecer, ofreciendo un espectáculo visual digno de admirar.

Lo mismo sucederá con la moda ya que las nuevas tendencias comenzarán a acentuarse y hombres y mujeres florecerán con cada outfit elegido. En este marco, una de las prendas que dejará de tener el protagonismo en primavera será el pantalón, sobre el que la Inteligencia Artificial (IA) afirma que ya tiene sustituto.

¿Adiós a los pantalones en primavera?

La aplicación Gemini precisa que “el cambio de las tendencias en primavera no es solo una cuestión de estética o de ‘flores para la primavera’. Es una combinación de biología, psicología y una maquinaria industrial muy bien aceitada”.

Esta IA creada por Google pone de relieve que las tendencias se vienen imponiendo poco a poco en este 2026 y traspasando límites internacionales. En este punto, Gemini destaca que los pantalones podrían ser dejados de lado en la estación que se avecina ya que “parece que estamos entrando de lleno en la era del ‘no-pants’ o simplemente de las piernas como protagonistas”.

¿Qué tendencia se impondrá en primavera?

Esta Inteligencia Artificial indica que “si nos centramos en lo que dictan las pasarelas y el street style para esta primavera, la tendencia que viene a jubilar —o al menos a darles un descanso— a los pantalones” se nutre de tres pilares:

El pantalón "micro" o estilo braguita: Ya lo vimos con Miu Miu y Ferragamo. Se trata de llevar la tendencia no-pants al extremo, usando culottes de punto, seda o lentejuelas como pieza principal. Es audaz, sí, pero combinado con medias tupidas y americanas oversize, es el grito de la moda actual.

Las bermudas XL: Si lo anterior te parece demasiado arriesgado, la alternativa son las bermudas de sastre.



Corte: Anchas, de tiro alto y llegan justo por encima o debajo de la rodilla.

Vibe: Un look de oficina relajado pero muy chic.

Faldas "micro-mini" y transparencias: Las faldas cortísimas con estética de los años 2000 siguen fuertes, pero ahora se les unen las faldas transparentes de encaje o gasa, que dejan ver lo que hay debajo (de nuevo, conectando con la tendencia de la lencería a la vista).