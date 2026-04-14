Emiliano Aguilar reta a una pelea a Christian Nodal; así fue el momento

Con una nueva faceta dentro de la industria del entretenimiento, en específico el de la farándula mexicana, Emiliano Aguilar aprovecha cada rincón que le permiten las redes sociales para hacer polémica. El hijo del charro mexicano fue directo y retó a los golpes a Christian Nodal y ya le dijo a Poncho De Nigris que se haga en el próximo evento del Ring Royale. Esto es lo que se sabe.

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¿Emiliano Aguilar odia a Christian Nodal?

Según las palabras del rapero residido en los Estados Unidos, existe un odio genuino hacia el esposo de su hermanastra. Cuando inició el conflicto mediático de Emiliano contra su familia, supuestamente El Forajido le mandó un mensaje amenazante, indicándole que “le bajara” en sus ataques contra él y Ángela. Por ello, cada oportunidad que se le presenta, es un nuevo ataque contra el exponente del regional mexicano.

Ahora, en medio de las directas e indirectas que Emiliano ejerció contra la familia en días recientes, ahora dijo que quiere golpear a Nodal, a su hermanastro y a Kunno… de quienes se ha burlado y a quienes ha increpado de diversas maneras. Esto lo hizo en un video que subió a Instagram.

En dicha pieza audiovisual de una corta duración, felicitó y mandó sus respetos a Poncho De Nigris, y dijo que le proponía ese enfrentamiento. Pero Emiliano Aguilar también aclaró que no cree que los mencionados tengan lo suficiente para subirse al ring contra él. En ese sentido, la conversación avaló la pelea, pero también se cree que es imposible de suceder.

¿Poncho De Nigris se enteró del mensaje mandado por Emiliano Aguilar?

Hasta el momento, el influencer y personaje de la farándula mexicana no ha emitido comentario alguno de manera pública. En ese sentido, el propio Emiliano tampoco comentó alguna cosa nueva, lo que sí, es que anunció un nuevo tema. Por ello, en redes argumentan que fue una de las amenazas que quedarán en el olvido de las redes sociales, pero que encendió la conversación mediática por algunas horas.