Así debes de aplicar el aceite seco para tener un cabello brillante

Para tener el cabello brillante, podemos aplicar una rutina de cuidado, ya que son productos especiales que te ayudarán a que tu melena adquiera un aspecto saludable. Dentro del haircare que se ha popularizado, se destaca el uso de aceite seco, siendo un elemento que muchos han recomendado.

Noticias Veracruz del 18 de mayo 2026

Es así que te detallaremos cómo debes aplicar el producto y sus principales beneficios, razones suficientes para empezar a usarlo en el cuidado de tu melena. Toma nota de las recomendaciones.

¿Cómo aplicar un aceite seco?

El aceite seco se ha convertido en un elemento muy recomendado para la melena, ya que se destaca por aportar un cabello brillante. Aunque hay que tener cuidado, ya que una aplicación excesiva puede ser contraproducente al generar un aspecto sucio. Así debes aplicar el producto:

Pelo húmedo: Coloca 3 gotas en tus palmas, frotamos y aplicamos de medios a puntas. Si tu melena es más corta, puedes disminuir la cantidad a dos gotas; haz rápido la aplicación para que no se seque. Procura que tu melena ya se encuentre completamente escurrida.

Seco: Igualmente, aplica dos gotas, frotamos y aplicamos; te ayudará a mantener una melena sin frizz.

Es fundamental que nunca apliquemos en la raíz, ya que suele ser un espacio en el que se genera el sebo; entonces, al aplicarlo en esa zona, nos arriesgamos a tener un aspecto sucio. Hay quienes recomiendan usarlo como protector térmico, pero se recomienda no hacerlo, ya que algunos productos pueden tener compuestos dañinos para nuestra melena al ser calentados.

¿Para qué sirve el aceite seco?

El aceite seco es un producto recomendado para un cabello brillante, que en los últimos años ha obtenido mayor notoriedad al respecto, ya que al aplicarse de medios a puntas ayuda a obtener un aspecto lleno de brillo, pero sin parecer grasoso, además de que al aplicarse en seco ayuda a disminuir el frizz y aporta suavidad.

Es una gran alternativa que puedes aplicar en tu melena; solamente busca aquellos productos que sean hechos para tu tipo de pelo para un mejor efecto.