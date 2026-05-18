El Feng Shui revela cuál es el mejor horario para abrir las ventanas por la mañana

Según expertos en Feng Shui, el mejor horario para abrir las ventanas por la mañana es entre las 6 y 9, cuando la energía del día comienza a activarse y el aire suele estar más fresco y limpio. Durante esas primeras horas, se considera que el hogar puede liberar la energía estancada acumulada durante la noche y permitir la entrada de un flujo más equilibrado de Chi: el concepto energético central de esta disciplina.

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Maestros y consultores reconocidos como Lillian Too, Karen Kingston, Cliff Tan y especialistas de la International Feng Shui Guild coinciden en que la ventilación matutina es uno de los hábitos más simples y efectivos para mejorar la sensación de armonía dentro de casa. Conoce más acerca de esta práctica.

¿Por qué el Feng Shui recomienda abrir las ventanas temprano por la mañana?

En Feng Shui, el aire en movimiento simboliza renovación. Cuando las ventanas permanecen cerradas durante muchas horas, se cree que la energía puede estancarse, especialmente en dormitorios y espacios con poca circulación. Estos son los beneficios que destacan los expertos



Renovar la energía del hogar: liberar el Chi acumulado. Abrir las ventanas ayuda a movilizar la energía y generar una sensación de ligereza en los ambientes.

liberar el acumulado. Abrir las ventanas ayuda a movilizar la energía y generar una sensación de ligereza en los ambientes. Permitir el ingreso de luz natural: activar los espacios. La luz de la mañana es considerada una fuente de energía yang, asociada con vitalidad y movimiento.

activar los espacios. La luz de la mañana es considerada una fuente de energía yang, asociada con vitalidad y movimiento. Reducir la sensación de pesadez: mejorar el ambiente emocional. Según Karen Kingston, autora especializada en limpieza energética del hogar, el aire fresco puede influir positivamente en la percepción emocional de los espacios.

mejorar el ambiente emocional. Según Karen Kingston, autora especializada en limpieza energética del hogar, el aire fresco puede influir positivamente en la percepción emocional de los espacios. Conectar la casa con el exterior: equilibrar el flujo energético. El Feng Shui busca evitar ambientes completamente aislados o estáticos.

¿Cómo abrir las ventanas correctamente según el Feng Shui?

Los expertos explican que no se trata solo del horario, sino también de la intención y la forma en que se realiza esta práctica diaria. Estas son las recomendaciones básicas del Feng Shui.



Abrir varias ventanas al mismo tiempo: esto genera circulación cruzada. Favorece el movimiento del aire y evita que la energía quede atrapada en ciertas zonas.

esto genera circulación cruzada. Favorece el movimiento del aire y evita que la energía quede atrapada en ciertas zonas. Mantener despejadas las entradas de luz: permite el flujo natural. Cortinas muy pesadas o ventanas obstruidas pueden dificultar la entrada de energía positiva.

permite el flujo natural. Cortinas muy pesadas o ventanas obstruidas pueden dificultar la entrada de energía positiva. Ventilar al menos 10 o 15 minutos: renueva el ambiente sin enfriar demasiado el espacio. Este tiempo suele ser suficiente para oxigenar los ambientes.

renueva el ambiente sin enfriar demasiado el espacio. Este tiempo suele ser suficiente para oxigenar los ambientes. Evitar abrir durante contaminación intensa o calor extremo: protege el equilibrio del hogar. Algunos especialistas recomiendan adaptar la rutina según el clima y la calidad del aire exterior.

La consultora de Feng Shui, Lillian Too, sostiene que los pequeños hábitos diarios tienen un impacto importante en la energía general de una casa. Por eso, abrir las ventanas temprano puede convertirse en un gesto simple que no solo mejora la ventilación, sino también la sensación de bienestar y armonía dentro del hogar.