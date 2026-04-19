3 recetas de haircare para tener cabello sano y brillante

El cabello sano y brillante que muchas veces vemos en las redes sociales se consigue a través de recetas de haircare, que es la nueva tendencia de cuidado capilar que busca el bienestar y la belleza.

Hoy te presentamos cuáles son las 3 mascarillas caseras perfectas para unirte a este nuevo hábito e incorporarlo como parte de tu rutina. En cuestión de días podrás ver tu melena mucho más suave.

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Las 3 recetas de haircare para cabello sano

Hidratación profunda con aloe vera y coco

Es ideal para combatir la sequedad y el frizz, el aloe vera regenera la hebra, mientras que el coco sella la humedad. Los ingredientes que necesitas son 3 cucharadas de gel de aloe vera natural, 2 cucharadas de aceite de coco virgen.

La preparación consiste en mezclar ambos ingredientes hasta obtener una pasta homogénea. Posteriormente, aplicarás de medios a puntas sobre el cabello seco o húmedo y dejarás actuar 20 minutos para posteriormente lavar como de costumbre.

Con estas recetas de haircare tendrás un cabello sano y brillante en poco tiempo|Pexels: Bennie Lukas Bester

Exfoliante de cuero cabelludo con café y canela

Es perfecto para estimular la circulación y promover el crecimiento, eliminando restos de productos. Los ingredientes que necesitas son 2 cucharadas de café molido y 1 cucharadita de canela en polvo.

La preparación consiste en integrar los polvos con el shampoo; también puedes añadir un poco de tu shampoo habitual para facilitar la mezcla.

Para la aplicación, se recomienda masajear suavemente el cuero cabelludo en círculos durante 3 minutos; después deberás enjuagar con agua tibia abundante.

El haircare ayuda a mantener el cabello saludable|Pexels: Hairlust Official

Tónico de brillo espejo

Ayudará a equilibrar el pH del cabello y cerrará la cutícula, aportando brillo instantáneo. Los ingredientes son 1 parte de vinagre de manzana por 3 partes de agua destilada.

Para prepararlo, mezcla el vinagre con el agua en un atomizador. La aplicación se realiza posterior al lavado final; deberás rociar toda la mezcla en el cabello.

No será necesario enjuagar, ya que el olor desaparecerá cuando se seque; puedes dar un último aclarado rápido con agua fría tras dos minutos de actuar.