Cómo aprovechar las cucharas de madera viejas con 2 ideas de reciclaje

Las cucharas de madera viejas suelen ser lo primero en llegar a los botes de basura, debido a que ya no los consideramos útiles para el hogar, pero en realidad podemos aprovechar ese elemento para crear nuevas cosas, mejorando su apariencia y dándole otro propósito de uso.

Noticias Baja California del 27 de mayo 2026

Es así que te compartiremos 2 ideas de reciclaje que puedes usar, grandes alternativas que son fáciles de hacer y querrás aplicarlo en todas las cucharas que tengas del mismo material.

¿Cómo aprovechar las cucharas de madera vieja?

Las cucharas de madera viejas pueden ser reutilizadas de muchas maneras, permitiendo mejorar su aspecto y darle un mayor uso en nuestro hogar. Para que no las deseches en automático y puedas aprovechar el material te daremos 2 ideas de reciclaje eficaces:

Indicador de cosechas: Si tienes varias cosechas en tu jardín, puedes usarlo de identificador, solamente hay que agregar con plumón o pintura el nombre de la planta y enterrarlo en la tierra con facilidad. Ya sea que lo coloques en las macetas, en el jardín o en tu huerto urbano.

Decoración de cocina: Es la forma más sencilla de reciclar, básicamente puedes pintarlas como quieras o agregar papel decorado encima y colgarlo en una de tus paredes, le dará un aspecto acogedor. Incluso puedes adherir un pequeño frasco para convertirlo en un florero.

¿Cuándo hay que tirar las cucharas de madera?

Las cucharas de madera viejas hay que desecharlas cuando comienzan a tener señales de bacterias y humedad, recordemos que esas situaciones suelen ser usuales en ellas, en especial al tratarse de un material poroso que con facilidad puede acumular alimentos y agua.

Por eso si empiezas a ver grietas, rayones, manchas negras, astillas, olor a humedad o textura rugosa, lo mejor es ya no usarlas en la comida, mejor puede usar las 2 ideas de reciclaje, ya que aprovechas el elemento que tienes y lo usas en otras actividades. No olvides aprovechar las recomendaciones una vez que los accesorios de cocina ya no puedan ser usados.