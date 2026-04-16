Araña violinista: evita que aniden en tu casa con estos consejos

Estamos en la temporada alta de la aparición de uno de los insectos más temidos por las personas, que es la araña violinista. Su nombre se debe a la forma de violín que tiene en su cuerpo, específicamente en el cefalotórax, característica fundamental para identificarla.

La araña en cuestión puede ser detectada visualizando un cuerpo pequeño de color marrón claro a oscuro, con una marca en forma de violín en la parte superior de su cuerpo.

Además, las patas de esta araña son largas, finas y delgadas, lo que le da una apariencia esbelta. Debes tener en cuenta que presentan vellosidad en distintas partes de su cuerpo.

¿Cómo evitar que la araña violinista anide?

Es importante que tengas en cuenta que la picadura de la araña violinista es peligrosa y hay casos que causa la muerte. Es por esto que es sumamente importante que evites su presencia en la casa.

Si quieres evitar la presencia de la araña violinista, es importante que desinfectes tu hogar y mantengas cada sitio ordenado. Elimina cajas de cartón, pilas de madera y trata de hacer una limpieza profunda de cada rincón sobre todo aquellos de difícil acceso.

También tienes que tener en cuenta el sellar paredes, techos y suelos, con un sellador o cemento. Se deben podar los arbustos y árboles con el objetivo de que no toquen paredes o ventanas.

Por último, pero no menos importante, tienes que sacudir la ropa y zapatos que tienes guardados, antes de usar.

Es una araña peligrosa.

Es importante que si tienes una mordedura de la araña violinista, aplica hielo rápidamente y vendaje comprensivo frío sobre la herida. Lava la zona con agua y jabón, y acude rápidamente al centro de salud más cercano.

Ten en cuenta que los síntomas son:

Náuseas

Vómito

Distensión abdominal

Fiebre

Dificultad respiratoria

Mialgias

Ante cualquier duda es importante que acudas a un centro de salud para ser atendido y evitar la gravedad.