Estos son los escotes que debes usar dependiendo del tamaño de tu busto

En la ropa hay una amplia variedad de escotes, desde algunos que son muy grandes y llamativos hasta otros que son más discretos, permitiendo que cada opción se pueda usar en diversas fiestas o eventos más casuales.

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Pocos saben que, dependiendo del tamaño de tu busto, habrá ciertos cuellos que mejor favorezcan tu apariencia. Te detallaremos qué estilo favorece más a tu figura.

¿Qué tipo de blusa debo usar si tengo mucho busto?

Si el tamaño de tu busto es grande, es usual que pueda existir la duda sobre qué escotes usar, ya que sentimos que algunos pueden resultar muy reveladores para nosotros u otras opciones pueden ser poco favorecedoras a nuestra figura. Para las mujeres con esta característica, se recomienda usar las siguientes opciones:

Cuello redondo.

Estilo Wrapped.

Corazón.

Recto.

Escote cuadrado.

Son alternativas que te ayudarán a lucir un aspecto más equilibrado y chic, además de destacarse por ser opciones elegantes. Se recomienda que evites aquellas blusas que tengan un escote más profundo, con tirantes finos o con detalles que aportan volumen, ya que te hará ver más grande.

¿Qué blusas usar si tengo poco busto?

Por otro lado, si el tamaño de tu busto es pequeño, no te preocupes, ya que cuentas con otras opciones que te ayudarán a crear siluetas en tu figura. Los expertos en moda recomiendan usar las siguientes alternativas:

Escote en pico o “V”.

Cuello Halter.

Estilo bardot.

Drapeado.

En esté caso, los escotes que mencionamos se destacan por usar las texturas y los cortes para poder aportar volumen en el cuerpo, siendo una gran opción para las mujeres que tienen poco busto, logrando un efecto visual.

Es importante que evites a toda costa los escotes muy cerrados, las prendas que son tipo bustier o el corsé que es muy rígido, ya que son elementos que pueden intensificar nuestra silueta petit.

Aunque te dejamos varias recomendaciones dependiendo del tipo de busto que tengas, lo más importante de todo es que uses prendas que te hagan sentir bien contigo misma, sin importar el escote o el tamaño de tus senos. Prueba todas las opciones y escoge la que más te guste.