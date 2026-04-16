En el mundo de los perfumes hay una extensa gama de olores, desde amaderados y dulces hasta cítricos, por mencionar algunos de los más populares en el mercado. Pero hay 3 que huelen a talco de bebé y son perfectos para las mujeres mexicanas. Estas son las 3 fragancias de interior para la sala que transmiten paz y relajación en primavera.

Los 3 perfumes de mujer que huelen a talco de bebé

1. Demeter Baby Powder Cologne: Este perfume lo pueden utilizar tanto las mujeres como los hombres y literalmente huele a talco de bebé, sobre todo al de una marca mundial. Lo mejor de todo es que es ideal para la temporada de calor, ya que no empalaga al tener notas de almizcle y florales. ¿Cómo oler rico todo el día? Consejos para que tu perfume dure más tiempo.

3 perfumes que huelen a talco de bebé y son perfectos para mujeres mexicanas

Este perfume se puede encontrar en diferentes tiendas departamentales o páginas en una presentación de 30 ml. Su precio varía, ya que se puede comprar desde los 500 hasta los casi 900 pesos.

2. Adolfo Domínguez Nude Musk Eau de Parfum: Este perfume contiene ciertas notas de talco, aunque la que resalta más es la de almizcle. Esta marca se lanzó en 2021 y desde entonces ha ganado terreno en el mercado de a poco. Su precio varía, ya que hay tiendas departamentales en las que se puede adquirir desde los 800 pesos, pero hay otras en las que llega a alcanzar los 2 mil pesos.

3 perfumes que huelen a talco de bebé y son perfectos para mujeres mexicanas|Pinterest

3. Marc Jacobs Perfect Eau de Toilette: Este perfume es algo dulce, pero sin llegar a ser empalagoso, por lo que es ideal para las mujeres juveniles. Las notas que destacan son el polygonum y pimienta rosa con un poco de cedro, así como con un sincero aroma de talco. Esta edición salió a la venta en 2022 y vale más que sus competidores, pues la presentación de 100 ml se encuentra disponible en 3,150 en una tienda departamental de alto prestigio.