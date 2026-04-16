Exatlón México: Rojos vuelven a atacar y Azules defienden, descubre quién gana la Villa 360 hoy

La semana 29 de la novena temporada de Exatlón México sigue su curso y para hoy jueves se lleva a cabo la segunda competencia por la Villa 360, para saber qué grupo se hace con este premio, no olvides sintonizar la señal en vivo por Azteca Uno en punto de las 20:30 horas, tiempo del centro del país, o bien da clic aquí para ver todas las fotos, videos y programas completo del reality deportivo.

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Los Azules siguen cosechando victorias y Katia Gallegos quiere compartir su premio con Adrián Leo

Antes de llevarse a cabo la competencia por el Power Token Femenil, quienes estaban de muy buen humor fue Evelyn Guijarro con los Azules. Los celestes pudieron hacerse con el Duelo de los Enigmas, sin embargo, quien le sugirió a Katia Gallegos cómo compartir su premio con Adrián Leo, fue precisamente Sniper.

La vigente campeona de Exatlón México le sugirió a Cat-Attack irse a una cita, comer sushi y posteriormente irse a comprar artículos. Por otro lado, quienes estaban muy enojado por perder, fueron los Rojos, puesto que, los premios del Duelo de los Enigmas tuvieron buenas recompensas.

Por otro lado, Sniper reveló que, el paliacate de las Cholas, ha tenido efectos ya que, en modo de juego, tanto Katia como Evelyn aseguran que dicho adorno, hace que Adrián Leo y Alexis Vargas hagan lo que ellos quieran, y así fue, Mufasa fue por jugo de naranja, mientras que, la Pesadilla Ninja también obedeció cuando le pidieron papas y bebida.

Mati Álvarez y Jazmín Hernández se sincera una con la otra

Ya desde el lado de la Barraca, Jazmín Hernández y Mati Álvarez se sinceraron y fue la Flaca quien le pidió disculpas por lo que hace unos meses se dio cuando la leyenda Roja habló de Golden Champion con Ella Bucio, Karol Rojas, Benyamin Saracho y Mario Mono Osuna, donde la jugadora dijo que ella no quería cuidar de ella, sin embargo, las dos terminaron con sus conflictos.

Tras concluir y llegar a un acuerdo, la Flaca le dio un regalo a Mati Álvarez, quien dijo que se le salieron unas lágrimas debido al mensaje que le escribió la Flaca, y aseguró que, ambas son amigas muy cercanas y más en esta temporada, la cual ha sido de la más complicadas para Golden Champion.